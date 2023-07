Le traitement de David De Gea par Manchester United scandalise en Angleterre

La suite après cette publicité

12 ans ! Pour la première fois depuis 12 ans, en se réveillant ce matin, David De Gea n’était plus sous contrat avec Manchester United. Une séparation que beaucoup de monde voyait venir en Angleterre. Le gardien a demandé à prolonger alors que le club l’avait prévenu qu’il chercherait un nouvel élément au poste cet été (Onana ?). Une offre a tout de même été soumise à l’Espagnol mais avec un salaire revu à la baisse en raison de son futur rôle plus mineur au sein de l’équipe.

The Athletic expliquait même dans ses colonnes cette semaine qu’un premier accord avait été trouvé entre les deux parties sur les termes d’un nouveau contrat. L’ancien Madrilène, désormais âgé de 32 ans, avait accepté de nouvelles conditions salariales. Sauf que les Red Devils lui ont présenté une autre proposition, encore moins avantageuse, qui a elle été refusée. Résultat, David De Gea se retrouve libre comme l’air à partir d’aujourd’hui et ça ne plaît pas à tout le monde.

Les performances du portier étaient certes moins bonnes, concède Rio Ferdinand, mais la manière de le faire partir n’est pas la bonne. «Il a été un serviteur pour ce club. Il a été dans ce club pendant 12 ans, comme moi. Il a été joueur de l’année quatre ou cinq fois pendant cette période. Il n’a jamais apporté une once d’ennuis au club, il ne l’a jamais discrédité. Il a parfois été le meilleur joueur du club, et d’autres années où il a eu des moments où ça ne s’est pas bien passé pour lui », assure l’ancien défenseur, qui a ensuite critiqué la direction.

«Je suis un peu dévasté par la façon dont le club a géré cela. Ils ont commis des erreurs par le passé alors que c’est une question de communication. Je pense que Manchester United doit en tirer des leçons. De grands joueurs ont quitté le club avec le sentiment qu’ils n’ont pas été bien traités. Personne n’a le droit de quitter un club de cette façon, enchaîne Ferdinand (…) Je vois de plus en plus de joueurs partir avec un goût amer, et ce n’est pas bien.» Si les supporters mancuniens sont certainement soulagés de voir partir De Gea, nul doute que la méthode n’est pas non plus à leur goût.