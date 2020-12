Monaco : quand Zinedine Zidane insultait Jérôme Rothen

6 avril 2004. L'AS Monaco réalise l'exploit de battre le Real Madrid au Stade Louis-II. Un jour qui a marqué la carrière de Jérôme Rothen, joueur monégasque. Sauf que ce n'est pas sa performance sportive qu'il a retenue mais bien les mots d'un certain Zinedine Zidane à son encontre. *« Relève toi, fils de p** », seize ans après, l'actuel consultant sur RMC Sport n'a toujours pas oublié cette insulte.

La suite après cette publicité

Et il a évoqué cet instant dans La Boîte à Souvenirs de RMC : « c’est un point noir pour moi, dans ma carrière. Et dans la relation que je pouvais avoir avec Zizou. On se connaissait de l’équipe de France. A ce moment-là, je ne comprends pas parce que j’avais une bonne relation avec lui, même si ce n’est pas quelqu’un qui parle beaucoup. Zizou perd le ballon et il y a de la frustration de sa part parce que là, ils se prennent une claque. C’est le Real Madrid, les Galactiques, qui se font éliminer par le petit Monaco, après avoir gagné 4-2 à l’aller. Ils ne s’attendaient pas à ce match de folie ». Des paroles dans le feu de l'action du Ballon d'Or 1998 qui ont marqué l'ancien du PSG.