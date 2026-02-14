Menu Rechercher
Commenter 2
Ligue 1

OM : le Vélodrome lance une bronca assourdissante pour l’entrée des joueurs

Par Valentin Feuillette
1 min.
L'Orange Vélodrome, stade de l'Olympique de Marseille. @Maxppp
Marseille 2-2 Strasbourg

L’ambiance est électrique au Stade Vélodrome. Au moment où les joueurs de l’Olympique de Marseille ont émergé du tunnel pour pénétrer sur la pelouse, une bronca assourdissante est descendue des tribunes, visant directement leurs propres joueurs. Un accueil glacial qui traduit la tension extrême autour du club après une semaine chaotique en coulisses. À noter qu’une des trois tribunes de l’enceinte phocéenne est vide.

La suite après cette publicité
𝐕𝐢𝐧𝐜𝐞𝐧𝐳𝐨 𝐓𝐨𝐦𝐦𝐚𝐬𝐢
L'entrée des joueurs avec comme prévu les virages vident et une belle bronca de tout le stade !
Voir sur X

Ce climat délétère intervient pour la première rencontre depuis le départ de Roberto De Zerbi, écarté après la débâcle du Classique, et dans la foulée de la banderole déployée plus tôt par les ultras dénonçant « tout le système pourri ». Une véritable défiance populaire s’ajoute à la crise sportive, ce coup d’envoi se déroule dans une atmosphère lourde, symbole d’un club secoué de toutes parts.

Pub. le - MAJ le
Voir tous les commentaires (2)
La suite après cette publicité

En savoir plus sur

Ligue 1
Marseille

En savoir plus sur

Ligue 1 Ligue 1 McDonald's
Marseille Logo Marseille
La suite après cette publicité

Articles recommandés

Voir tous

Nos dernières vidéos

Les plus lus

Explorer

Partager
Top commentaires
Comparer les stats du match
Partager
Copié dans le presse-papier