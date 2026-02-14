OM : le Vélodrome lance une bronca assourdissante pour l’entrée des joueurs

L’ambiance est électrique au Stade Vélodrome. Au moment où les joueurs de l’Olympique de Marseille ont émergé du tunnel pour pénétrer sur la pelouse, une bronca assourdissante est descendue des tribunes, visant directement leurs propres joueurs. Un accueil glacial qui traduit la tension extrême autour du club après une semaine chaotique en coulisses. À noter qu’une des trois tribunes de l’enceinte phocéenne est vide.

Ce climat délétère intervient pour la première rencontre depuis le départ de Roberto De Zerbi, écarté après la débâcle du Classique, et dans la foulée de la banderole déployée plus tôt par les ultras dénonçant « tout le système pourri ». Une véritable défiance populaire s’ajoute à la crise sportive, ce coup d’envoi se déroule dans une atmosphère lourde, symbole d’un club secoué de toutes parts.