Le Real Madrid prépare des mercatos de fou

Cet été, le Real Madrid devrait rester sage sur le marché des transferts. En effet, le Casa Blanca a souffert du manque à gagner lié au coronavirus et va donc faire un peu attention à ses dépenses. Toutefois, les Merengues comptent bien mettre en place une stratégie pour les années à venir. As, dans son édition du jour, a dévoilé les dessous de ces pistes pour l'avenir. Et elles font rêver.

Pour cet été, la Casa Blanca garde un oeil sur le défenseur de Monaco, Benoît Badiashile. Ce serait une recommandation de Zinedine Zidane, comme il l'avait fait auparavant pour Raphaël Varane. Estimé à 30 millions d'euros, le jeune défenseur n'est pas une priorité. Il n'est toutefois pas exclu que le Real bouge sur lui. C'est lors de l'été 2021 que les choses sérieuses devraient commencer.

Haaland et Mbappé pour les années à venir

Toujours selon le quotidien espagnol, Florentino Pérez, le président du Real Madrid, a de sérieux objectifs. Tout d'abord, il y a le cas Eduardo Camavinga (Rennes). Le jeune milieu de terrain est une piste de longue date maintenant. Son prix actuel est de 80 M€, ce qui est trop. Mais avec une fin de contrat en 2022, il sera abordable, sauf s'il s'engage avant pour le Paris SG ou le Bayern Munich.

Kylian Mbappé, qui fait le forcing pour revenir contre l'Atalanta, est aussi une piste de longue date. Il sera probablement l'objectif numéro un du Real dans une année, sachant qu'il sera en fin de contrat en 2022 aussi. Les Merengues n'excluent pas qu'il prolonge, bien qu'il a repoussé trois offres de prolongations déjà, et qu'il obtienne du PSG une clause pour un départ. Enfin, en 2022, la Casa Blanca visera Erling Braut Haaland. L'avant-centre dispose d'une clause à 75 millions d'euros, mais il existerait un accord tacite entre l'agent du joueur, Mino Raiola, et le BvB pour négocier un départ l'année de la Coupe du Monde au Qatar. Le Real a du pain sur la planche !