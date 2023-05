Manchester City - Leeds : les compositions officielles

Le football ne s’arrête jamais dans le Royaume ! Ce samedi, Manchester City accueille à l’Etihad Stadium Leeds dans le cadre de la 35ème journée de championnat d’Angleterre. Un duel ô combien capital pour les hommes de Pep Guardiola dans la course au titre en Premier League. Et pour cause, trois jours seulement après son succès convaincant face à West Ham (3-0), le leader mancunien (79pts) aura pour objectif de remporter une dixième victoire consécutive en championnat afin de prendre le large au classement sur son dauphin, Arsenal (78pts). En face, Leeds traverse une grosse période de doutes et lutte pour sa survie dans l’élite (17e, 30pts). Suite à une série de cinq rencontres sans connaître le succès, la direction des Peacocks a décidé de remercier cette semaine Javi Gracia et de nommer Sam Allardyce à sa place à la tête de l’équipe. L’ancien entraîneur de West Bromwich Albion aura pour objectif de maintenir les Whites en Premier League et créer la surprise face au leader mancunien.

Cette partie sera à suivre en direct en live commenté sur le site Foot Mercato à partir de 16h00. Pour cette nouvelle sortie en Premier League, Pep Guardiola ne bouscule pas ses plans avec la mise en place d’un 3-4-3. La défense est composée d’Aymeric Laporte, Manuel Akanji et Nathan Aké, tandis que l’entrejeu, visiblement bouleversé depuis le dernier match, est tenu par Rico Lewis, Julian Alvarez, Kevin De Bruyne et Ilkay Gundogan. Auteur de sa 35ème réalisation de la saison en Premier League face à West Ham, synonyme de record, Erling Haaland occupera la pointe de l’attaque, soutenu par Phil Foden et Riyad Mahrez. Du côté des visiteurs, Sam Allardyce aligne un système de jeu articulé en 3-4-2-1 pour sa grande première. Habituel titulaire dans les buts, Illan Meslier est remplacé par le portier ibérique Joel Robles. Marc Roca et Adam Forshaw, alignés devant la défense, auront la lourde tâche de tenir le milieu de terrain face aux Skyblues. Patrick Bamford est quant à lui positionné en pointe et aura comme partenaires sur le front offensif Weston McKennie et Wilfried Gnonto.

City domine sans souci Leeds à la pause !

Les compositions :

Manchester City : Ederson - Akanji, Laporte, Aké - Lewis, Alvarez, De Bruyne, Gundogan - Mahrez, Haaland, Foden.

Leeds : Robles - Kristensen, Wober, Firpo - Ayling, Forshaw, Roca, Harrison - Gnonto, McKennie - Bamford.