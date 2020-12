Ligue 1 : Lille écœure Monaco et redevient dauphin du PSG

Une bien belle affiche pour débuter ce dimanche de la 13e journée. Lille accueillait Monaco pour un duel entre prétendants au podium final… et à la place de dauphin à l'issue de cette rencontre. En effet, les deux équipes comptaient 23 points au coup d'envoi, avec d'un côté des locaux n'ayant perdu qu'un seul match toutes compétitions confondues, et de l'autre des visiteurs qui restaient sur quatre succès de rang.

Pour aborder ce match, les deux entraîneurs proposaient un 4-4-2. Christophe Galtier alignait Yilmaz et David devant, les flèches Bamba et Ikoné sur les ailes, soutenus par André et Soumaré. Pour Niko Kovac, on retrouvait le prolifique duo Ben Yedder-Volland avec Fofana, Diop, Martins et Tchouaméni pour les alimenter en bons ballons. Et, en début de match, le collectif monégasque a rapidement pris le contrôle du jeu, avec des Lillois plutôt motivés à contrer.

Première mi-temps morose, une deuxième en anamorphose

Mais, il a fallu attendre la 23e minute pour voir une première opportunité franche avec une frappe de Yilmaz contrée par la défense de l'ASM. Malgré des tirs de Ben Yedder (35e) puis Bamba (42e), il fallait repasser pour assister à une vraie occasion. Il y avait du mieux en fin de première mi-temps, mais on a surtout retenu le manque d'inspiration et de précision technique des 22 acteurs au moment de rentrer aux vestiaires.

Dès la reprise, les joueurs ont décidé de donner du corps à ce match en reprenant avec plus de rythme. Notamment le LOSC qui parvenait à ouvrir le score grâce à un petit piqué de Jonathan David (1-0, 53e). La rencontre était bel et bien lancée, comme Yilmaz dans la profondeur par Bamba. Le Turc servait ensuite Yazici pour inscrire un deuxième but et convertir un contre éclair (2-0, 65e). Plus pressants, les Monégasques peinaient à se montrer dangereux, mais Pellegri parvenait à marquer le but de l'espoir (2-1, 90e+1). Grâce à cet important succès, les Dogues grimpent à la 2e place du classement et laissent Monaco à trois points derrière, au 5e rang provisoire.