Joachim Löw conseille à Draxler de quitter le PSG

L'Allemagne se rend en Suisse ce dimanche soir pour affronter la Nati. Comme face à l'Espagne, Julian Draxler (26 ans) est annoncé titulaire en milieu offensif gauche dans ce 4-2-3-1 préparé par Joachim Löw. Le sélectionneur a d'ailleurs profité de la conférence de presse d'avant-match pour s’exprimer sur la situation du joueur au PSG. Toujours sous contrat pendant un an, Draxler n'est plus vraiment désiré par le club parisien, qui cherche même à le vendre. C'est aussi l'avis de Löw. Ce dernier conseille à l'un de ses chouchous en sélection de partir pour se relancer ailleurs et gagner du temps de jeu.

« J'ai eu une longue discussion avec lui et nous avons échangé des idées. Pour Julian, il serait naturellement important de passer un cap à cet âge. S'il jouait régulièrement, cela l'aiderait probablement à être décisif. La question est de savoir si Paris va le laisser partir ou non. Quand il a été fait appel à lui, il a eu de très bons moments et peut toujours jouer à ce niveau. Mais il serait important que Julian soit sur le terrain semaine après semaine. » Que décidera le joueur ?