Zinedine Zidane a tenté de recruter Djibril Cissé pour le Real Madrid

La carrière de Djibril Cissé aurait pu être différente. Après s’être révélé aux yeux du monde entier à Auxerre entre 1999 et 2004 (90 buts inscrits en 169 matches), l’attaquant français a filé à Liverpool, club avec lequel il a remporté la Ligue des Champions en 2005. Cependant, l’ancien attaquant âgé aujourd’hui de 43 ans a révélé dans les colonnes de L’Équipe que Zinedine Zidane a voulu le faire signer au Real Madrid.

«Après ma première grosse saison avec Auxerre (22 buts et meilleur buteur de L1) en 2002, je vais à la Coupe du monde. Je n’avais encore jamais croisé Zidane. Il arrive en retard en préparation, mais dès son premier jour au Japon, il frappe à la porte de ma chambre. Le choc ! Il venait me souhaiter la bienvenue mais aussi me faire passer un message. Il me dit que le Real me veut, qu’il aimerait bien aussi que je vienne. Mais je lui fais comprendre que j’avais déjà donné ma parole ailleurs. Personne ne le savait, mais j’avais quasiment signé à Liverpool. Gérard Houllier s’y était vraiment pris tôt avec Guy Roux. On s’était vu plusieurs fois, à Paris. J’avais presque trouvé ma maison un an avant d’aller là-bas !»