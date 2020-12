La réponse cinglante de Javier Tebas à Florentino Pérez

Hier, le président du Real Madrid, Florentino Pérez, s’est exprimé publiquement pour réclamer du changement dans le monde du football. En clair, le dirigeant merengue a fait un énorme plaidoyer pour la création de la fameuse Super League européenne dont ne veut pas entendre parler l’UEFA. Mais ce n’est pas tout. Pérez en a également profité pour affirmer que la Casa Blanca était victime d’un mauvais traitement lors des retransmissions télévisées. Un discours qui n’a pas manqué de faire réagir le président de la Liga, Javier Tebas.

« Je pense que le président du Real Madrid n’a pas les idées claires sur le dossier de la Super League, ils devraient mieux l'informer. Et à propos des retransmissions… si vous pensez qu'elles ne sont pas objectives, sur votre télécommande il y a une option pour écouter le match sur Real Madrid TV, elles sont sûrement plus 'objectives' ». Et pan.