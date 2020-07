Vente OM : Mohamed Ayachi Ajroudi dévoile ses objectifs sportifs XXL

Mourad Boudjellal avait déclaré qu’il allait être beaucoup moins présent dans le paysage médiatique afin de faire place nette au secret des négociations. Mais pas Mohamed Ayachi Ajroudi ! Après le show médiatique de l’ancien président du RCT ces dernières semaines, l’homme d’affaires franco-tunisien a pris le relais. Dans un premier temps, l’objectif était de sortir du silence et confirmer son intérêt pour le rachat de l’Olympique de Marseille.

Mais depuis, Ajroudi fait dans le clinquant. Ainsi, à l’occasion d’une interview accordée au Figaro, le businessman a carrément lâché qu’il aimerait bien enrôler Zinedine Zidane et Cristiano Ronaldo dans son projet. Rien que ça. Des déclarations qui ont sans doute provoqué une « enflammade » chez certains supporters olympiens. D’autant qu’Ajroudi ne s’est pas arrêté là. En plus d’évoquer ce recrutement XXL, le potentiel acheteur a fait part de ses ambitions sportives.

Un budget proche du PSG

« Je suis un gagneur et j’ai les ambitions qui vont avec. Gagner le championnat de France serait un plaisir. On veut rentrer en compétition avec ce qui existe. Et gagner pourquoi pas la Coupe d’Europe. C’est le seul club français qui a gagné la Ligue des champions. La gagner, c’est le rêve. »

Concurrencer immédiatement le Paris Saint-Germain et remporter la Ligue des Champions, autant d’annonces chocs alors qu’il est encore loin d’être le nouveau propriétaire de l’OM. Pas de quoi faire trembler Ajroudi. Ce dernier a d’ailleurs annoncé que son OM aurait un budget « plus proche du PSG » que de l'Olympique Lyonnais. Le moins que l’on puisse dire, c’est que Mohamed Ayachi Ajroudi sait se montrer alléchant. Reste maintenant à savoir si toutes ses promesses pourront se concrétiser.