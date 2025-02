Stade Rennais : que retenir de la grande première d’Habib Beye ?

Ce dimanche, le Stade Rennais recevait Strasbourg pour une rencontre importante pour les Bretons. En difficulté cette saison en Ligue 1, les Bretons avaient absolument besoin de l’emporter pour s’éloigner d’une zone rouge qui se rapproche inlassablement au gré des semaines. Et alors que les résultats avaient eu raison de Julien Stéphan en début de saison et de Jorge Sampaoli ce jeudi, Habib Beye faisait ses premiers pas sur le banc rennais ce dimanche. Ayant fait le choix de quitter le Red Star cet été après avoir permis au club audonien de monter en Ligue 2, l’ancien défenseur sénégalais n’avait pas trouvé de club en Ligue 1 ou en Ligue 2 par la suite.

Finalement, la patience aura été sa plus grande vertu car Beye aura finalement été le choix de Rennes pour croire en cette mission maintien. Un choix osé mais qui avait le mérite d’être frais dans une Ligue 1 où les mêmes coaches sont appelés depuis des années pour assurer ce genre de missions. Restant sur quatre défaites consécutives dans l’élite, les Rennais avaient donc l’opportunité de se relancer sous l’impulsion de leur nouvel entraîneur, qui faisait son baptême du feu sous haute tension. Finalement, Habib Beye aura parfaitement relevé le défi : en affichant des idées léchées dans le jeu et en faisant des choix cruciaux, l’entraîneur de 47 ans aura permis à Rennes de glaner un succès précieux dans la course au maintien.

Les choix forts d’Habib Beye

Faisant plusieurs choix importants dans son onze en titularisant d’entrée les recrues Kyogo Furuhashi et Lilian Brassier ainsi que le jeune Djaoui Cissé (21 ans) dans l’entrejeu, Beye a mis sa patte sur sa nouvelle équipe dès son premier match. Face à un Liam Rosenior inspiré tactiquement depuis son arrivée en Alsace, Habib Beye aura parfaitement répondu au défi tactique imposé par son homologue. Son équipe a montré une réelle capacité à répondre à l’intensité physique imposée par les joueurs de Strasbourg. Alors que le score n’avait pas été débloqué en seconde période, Beye a décidé de relancer Naouirou Ahamada, très peu utilisé avec Sampaoli, et en lançant le jeune attaquant Mohamed Meité dans le grand bain (17 ans). Des choix qui se sont avérés payants avec le but de la victoire d’un Ludovic Blas retrouvé en fin de match (1-0, 90e).

Au terme de la rencontre, Habib Beye n’a pas caché sa joie au micro de DAZN : «Ce n’est pas mon match, c’est celui des joueurs mais il y a une grande satisfaction. La victoire arrive à point nommé. Je suis arrivé il y a 48 heures avec mon staff. On a essayé que les joueurs soient dans les meilleures conditions. C’est une première étape des 15 que nous avions. Il en reste 14. On reprendra le travail dès mardi matin. La réalité, c’est qu’on a joué la deuxième meilleure équipe du championnat après le PSG dans la forme. On va l’augmenter l’intensité. Tout n’est pas parfait aujourd’hui mais ce n’est pas quelque chose qui se récite. Le jeune Djaoui Cissé a fait un match exceptionnel. On a eu des supporters au top. Ils ont été plus que derrière l’équipe. J’ai la chance d’être au Stade rennais et à la tête de ce groupe de joueurs. On a essayé de leur donner des outils simples. On a beaucoup travaillé avec les joueurs. On a été dominés par moment, ils ont été supérieurs dans la maîtrise. Le match tient à peu de choses, j’aurais applaudi à 0-0. Ce que fait Liam, c’est exceptionnel. Produire ce jeu avec ces jeunes joueurs, je suis admiratif de ce genre de risques. Je suis fier de cette victoire mais on va devoir continuer à travailler. Je veux continuer de grandir avec ce club et en tant qu’entraîneur. Je suis arrivé avec deux personnes mais j’ai trouvé un staff exceptionnel. Je suis très content pour mes garçons.» C’est également le Stade Rennais qui est heureux ce soir et qui reprend espoir sous l’impulsion de son nouveau héros, Habib Beye.