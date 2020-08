Le programme des quarts de finale de la Ligue Europa

Les Danois de Copenhague et les Ukrainiens du Shakhtar avaient lancé les hostilités, mercredi soir, à 18h55, en dominant respectivement Basaksehir et Wolfsbourg sur le score net et sans bavure de 3-0 ! Ils attendaient leurs adversaires. Le FC Copenhague n'a pas attendu bien longtemps. À 21h00, hier soir, Manchester United a fini d'achever l'équipe autrichienne de LASK (2-1) grâce à Jessie Lingard et Anthony Martial. Les Red Devils affronteront les joueurs de la capitale danoise lundi, à 21h00, à Cologne.

Le même soir, à Düsseldorf, les Italiens de l'Inter seront opposés au Bayer Leverkusen. Les hommes d'Antonio Conte ont battu Getafe, après avoir souffert 20 minutes, alors que le Bayer a assuré une qualification presque acquise à l'aller, face au Rangers, grâce à une réalisation de Moussa Diaby (3-1, 1-0). Le lendemain, mardi 11 août, les deux derniers quarts, toujours en match unique, auront lieu à Gelsenkirchen, où le Shakhtar affrontera le FC Bâle, qui a terminé le boulot face à Francfort (3-0, 1-0), alors que sur la pelouse de Duisbourg, Wolverhampton, tombeur de l'Olympiakos (2-1, 1-0), sera confronté au Séville FC, expert de la compétition, qui a balayé la Roma (2-0).

Le programme des quarts de finale

Lundi 10 août, 21h00

A) Manchester United - FC Copenhague (Cologne)

B) Inter - Bayer Leverkusen (Düsseldorf)

Mardi 11 août, 21h00

C) Shakhtar Donetsk - FC Bâle (Gelsenkirchen)

D) Wolverhampton - Séville FC (Duisbourg)

Le programme des demi-finales :

Dimanche 16 août, 21h00

Vainqueur du quart de finale C - vainqueur du quart de finale B

Lundi 17 août, 21h00

Vainqueur du quart de finale A - vainqueur du quart de finale D.

La finale est elle prévue le vendredi 21 août, à 21h00