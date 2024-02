PSG : la prise de position forte de Marquinhos sur Beraldo

Outre l’entraîneur esapgnol, Luis Enrique, le défenseur parsien, Marquinhos, capitaine de l’équipe et comparse défensif, n’a également pas ménagé ses éloges au sujet de Lucas Beraldo, recrue hivernale du PSG qui commence à prendre de plus en plus de place dans la rotation parisienne, que ce soit en charnière centrale ou sur le couloir gauche. Dans une récente interview accordée à TNT, le Brésilien a été surpris par le succès de l’ancien roc de Sao Paulo au cours de ses premières semaines à Paris :

«Je sais que c’est très difficile de venir du Brésil, il faut s’adapter au style de jeu, au nouvel entraîneur, à la nouvelle maison, au froid. Il est arrivé et s’est adapté très vite. Je suis très content, la confiance que lui donne le coach est le résultat de son travail. Il a l’opportunité de jouer. Il se porte très bien, avec beaucoup de personnalité et montre pourquoi le PSG est allé le chercher au Brésil», a-t-il déclaré. Pas encore parfait et loin de faire l’unanimité chez les supporters, les soutiens dans le club sont sans faille pour Beraldo.