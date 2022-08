PSG : Renato Sanches remercie le public lillois pour l'accueil

La suite après cette publicité

Transféré au Paris Saint-Germain lors du mercato estival, Renato Sanches (25 ans) retrouvait, ce dimanche soir, ses anciens coéquipiers du LOSC. Entré peu après l'heure de jeu, le milieu de terrain portugais a d'ailleurs reçu une chaleureuse ovation, et ce malgré la large défaite concédée par les Dogues (1-7). Un geste que n'a pas manqué de saluer l'ancien joueur du Bayern, présent en zone mixte.

«On a fait un grand match, on a très bien joué, on a marqué beaucoup de buts. On a beaucoup de qualité, tout s'est bien passé. Je suis très content de l'accueil, j'ai joué trois saisons à Lille, c'est ma maison, j'ai passé de bons moments ici, j'ai gagné le Championnat. Je me sens bien ici, merci aux supporters. On pense qu'on va continuer de montrer notre qualité, notre intensité. Si on continue comme ça, on va faire une grande saison».