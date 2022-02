MU : la venue d'Erling Haaland impossible à cause de Roy Keane ?

Erling Haaland ne rejoindra-t-il jamais Manchester United à cause de Roy Keane ? C’est en tout cas ce qu’affirme Paul Ince, l’ancien coéquipier de l’Irlandais qui avait gravement blessé de façon délibéré Alf-inge Haaland, le père d’Erling en 2001. « United a besoin d'un nouvel attaquant. Pour Haaland c’est délicat à cause de ce qui s’est passé avec son père et Keane à Old Trafford » a déclaré Ince selon des propos rapportés par Sport Bible.

La suite après cette publicité

L’ancien milieu anglais a également expliqué qu’outre ce contentieux entre le clan Haaland et l’ancienne gloire de United, la venue du Norvégien de 21 ans serait également conditionnée par la qualification des Red Devils, actuellement 4e, en Ligue des Champions. « Je ne peux pas le voir aller à Old Trafford juste sur cette base, et s'il n'y a pas de Ligue des champions, il ne le fera certainement pas » a détaillé l’Anglais de 54 ans. Haaland qui est également pisté par le Real Madrid et le FC Barcelone.