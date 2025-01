Mercato PSG : Naples a trouvé le remplaçant de Khvicha Kvaratskhelia

Naples est sur le qui-vive et refuse d’être victime de son mercato. Leader de Serie A avec trois points d’avance sur l’Atalanta Bergame, le club de Campanie se sait observé, et ses joueurs aussi, accessoirement. C’est évidemment le cas de sa plus grosse valeur marchande, à savoir Khvicha Kvaratskhelia, auteur de 5 buts et 3 passes décisives en 17 rencontres de Serie A cette saison. Si le Géorgien a été handicapé par quelques pépins physiques ces dernières semaines, il reste une merveilleuse affaire à plus d’un titre.

La suite après cette publicité

D’ailleurs, ce n’est pas un hasard si Paris l’a identifié comme sa priorité au poste d’ailier gauche, pour venir concurrencer Bradley Barcola. Selon nos informations, les discussions entre le PSG et Naples ont atteint un stade avancé ces dernières heures, le club de la capitale ayant déjà formulé deux propositions, mais vaines pour le moment : 45 M€ + Randal Kolo Muani, ou 60 M€ + Milan Skriniar. De son côté, le sulfureux et inflexible Aurelio de Laurentiis réclame au moins 80 millions d’euros pour un élément acheté moins de 15 au Dinamo Batumi (Géorgie) en 2022. Mais il en faudra plus pour décourager la direction parisienne.

Galeno pisté par Naples

Selon nos informations, les discussions restent en bonne voie - ce que confirment d’ailleurs plusieurs médias transalpins ce samedi - et l’idée serait toujours d’inclure Milan Skriniar, mais en augmentant la note. Naples sait les risques que cela engagerait de bloquer son joueur, habité par l’envie de rejoindre Paris. Ces dernières semaines, Antonio Conte avait de toute façon appris à vivre sans son ailier, en s’appuyant sur d’autres hommes forts comme David Neres. Le retenir, ce serait aussi s’exposer au risque de voir sa cote dégringoler en cas de blessure, par exemple. Aujourd’hui, Naples explore donc plusieurs possibilités pour préparer l’après-Kvara.

La suite après cette publicité

Certaines informations révélaient un intérêt des Partenopei pour Zhegrova, mais aussi pour Chiesa, comme nous vous en informions, mais ces deux pistes restent aujourd’hui onéreuses. Une autre, nettement plus accessible, gagne du terrain depuis quelques heures et elle mène jusqu’au Portugal. Selon Sky Sports Italia, c’est effectivement le profil de Galeno (27 ans) qui aurait été retenu l’attention de la direction napolitaine (Lorenzo Pellegrini serait une option aussi étudiée). Sous contrat jusqu’en 2028 avec Porto, l’international brésilien (1 sélection) a marqué 8 buts en 16 matches de championnat cette saison. L’été dernier, il était pisté par la Juventus mais avait finalement fait le choix de rester au Portugal. Il donnera peut-être des accents italiens à sa carrière désormais, mais plus dans le sud que dans le nord.

Pour ce match, Parions Sport en Ligne vous offre 15€ sans dépôt et jusqu’à 85€ de bonus pour votre première inscription. Un premier but de Dembele face à Saint-Etienne vous rapporte jusqu’à 391€ (cote à 4,35).

La suite après cette publicité

Suivez le match PSG - ASSE sur DAZN