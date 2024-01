Real Madrid : Carlo Ancelotti met les choses au clair avec le Brésil

Il avait pourtant répété en conférence de presse vouloir attendre la fin de saison pour décider, date à laquelle son contrat initiale prenait fin, mais Carlo Ancelotti a finalement officiellement prolongé son contrat avec le Real Madrid fin décembre, jusqu’au 30 juin 2026. Une annonce inattendue qui semble être l’œuvre de Florentino Perez en personne et qui oblige la Seleçao à renouveler ses plans. Car la sélection brésilienne était un temps très confiante pour l’arrivée du Mister, avant de finalement se faire refroidir.

Pour la première conférence de presse de l’année avant la reprise de la Liga (contre Majorque, mercredi), Carlo Ancelotti est longuement revenu sur sa prolongation de contrat avec le Real Madrid et en a expliqué les dessous. «Le fait que le club souhaite poursuivre mon travail est important. L’histoire interne n’est pas si importante. J’ai toujours dit que je n’étais pas pressé de renouveler mon contrat. Le club a choisi de le faire maintenant parce qu’il est probablement satisfait du travail», a-t-il d’abord expliqué.

Carlo Ancelotti n’entraînera plus après le Real Madrid

Avant de revenir sur l’option brésilienne, en expliquant globalement pourquoi il n’y était pas allé. «La réalité, comme tout le monde le sait, c’est que j’ai eu des contacts avec l’ancien président de la CBF. Je tiens à remercier Ednaldo Rodrigues pour son affection et son intérêt. Il m’a fait un grand honneur, mais c’était en attendant la situation avec le Real Madrid. Je veux le remercier pour son affection, mais en fin de compte, les choses se sont déroulées comme je le souhaitais : je voulais rester ici».

En avouant, à demi-mot, que son refus n’est pas très bien passé auprès de la CBF. «Je ne sais pas si le Brésil voudra de moi après 2026. Je ne sais pas s’ils sont satisfaits de ma décision». Mais Carlo Ancelotti l’assure, il souhaite continuer à entraîner, mais cela ne sera plus ailleurs qu’au Real. «C’est mon dernier banc, je le confirme. Je ne sais pas quand j’arrêterai. 2026 sera peut-être la dernière année où j’entraînerai, ou pas. J’espère pouvoir l’être en 2027 et 2028. Mais j’aime Madrid et je veux y rester». Les autres clubs européens sont prévenus.