Cologne recale l’OL pour Ellyes Skhiri

Après avoir quitté Montpellier en 2019 pour rejoindre Cologne, Ellyes Skhiri (26 ans) s’est rapidement acclimaté à la Bundesliga et est devenu un joueur confirmé et accompli en Allemagne. Le milieu de terrain défensif tunisien a réalisé une très bonne saison individuelle avec l’écurie allemande malgré la 16ème place en championnat (6 buts et 3 passes décisives).

Hier, Bild évoquait l’intérêt de l’Olympique Lyonnais pour l’international avec les aigles de Carthage (34 sélections). Aujourd’hui, le média allemand Express ajoute que Cologne a rejeté la première offre proposée par l’OL. Bien que le milieu récupérateur soit déjà d’accord avec le club du Rhône, les Boucs n’écouteront aucune offre en dessous de 15 millions d’euros, somme que n’a pas encore proposé Juninho.