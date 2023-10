BL : Augsbourg humilie Heidenheim au terme d’un scénario rocambolesque

Au sortir de la victoire ô combien importante de Cologne sur M’Gladbach (3-1), Heidenheim croisait le fer avec Augsbourg en clôture de la 8e journée de Bundesliga. Au terme d’un scénario complètement fou, le club bavarois est revenu de loin pour s’imposer à la Voith Arena (5-2). En effet, les hommes de Jess Thorup ont vécu une entame de match catastrophique. Mis sous pression par les locaux, les Fuggerstädter ont concédé coup sur coup deux pions. Sur un corner venu de la droite, l’attaquant d’Heidenheim Adrian Beck manquait totalement sa reprise mais trouvait sur sa route Tim Kleindienst qui reprenait victorieusement le cuir, bien aidé par la barre transversale (17e). Peu après l’engagement, Heidenheim récupérait le ballon et Omar Haktab Traoré procédait en contre. Le latéral droit allemand centrait fort en direction de Jan-Niklas Best, qui d’une simple déviation, perforait Finn Damen pour le but du break (18e).

Classement Live Bundesliga # Équipe Pts J DIF G N D BP BC 1 Leverkusen 22 8 18 7 1 0 25 7 2 Stuttgart 21 8 17 7 0 1 25 8 3 Bayern Munich 20 8 19 6 2 0 26 7 4 Dortmund 20 8 9 6 2 0 17 8 5 Leipzig 17 8 12 5 2 1 19 7 6 Hoffenheim 15 8 3 5 0 3 17 14 7 Francfort 13 8 3 3 4 1 9 6 8 Fribourg 13 8 -5 4 1 3 9 14 9 Wolfsbourg 12 8 0 4 0 4 11 11 10 Augsbourg 8 8 -4 2 2 4 15 19 11 Heidenheim 7 8 -8 2 1 5 12 20 12 Darmstadt 7 8 -9 2 1 5 13 22 13 M'gladbach 6 8 -5 1 3 4 14 19 14 Brême 6 8 -6 2 0 6 12 18 15 Union Berlin 6 8 -6 2 0 6 11 17 16 Cologne 4 8 -8 1 1 6 7 15 17 Bochum 4 8 -15 0 4 4 6 21 18 Mayence 2 8 -15 0 2 6 7 22 Voir le classement complet

Si Heidenheim pensait avoir porté un coup fatal à son adversaire, c’était sans compter sur le sursaut d’orgueil des visiteurs et de Philip Tietz. À la réception d’un coup de pied arrêté, l’attaquant d’Augsbourg réduisait l’écart (29e) avant de se muer en passeur décisif pour Mads Pedersen (41e). Sonnés, les Bleu et Rouge encaissaient un nouveau but sur une frappe lourde d’Ermedin Demirovic dans la minute qui suivait (42e). Au retour des vestiaires, Augsburg restait sur sa lancée de la fin du premier acte. Peu après l’heure de jeu, Felix Udohokai, à la réception d’un corner millimétré de Fredrik Jensen, s’élevait plus haut que tout le monde pour catapulter le ballon de la tête au fond des filets de Kevin Muller (64e). Sur penalty, Elvis Rexhbecaj venait corser l’addition (87e) en fin de partie. Conséquence, Heidenheim enchaîne avec une deuxième défaite consécutive tandis qu’Augsbourg profite des trois points de la victoire pour se donner de l’air au classement.