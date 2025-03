AS Roma : fin de saison pour Paulo Dybala

La saison de Paulo Dybala est terminée ! Blessé dimanche dernier face à Cagliari, le milieu offensif argentin de l’AS Roma ne rejouera plus d’ici au mois de mai (8 buts, 4 passes décisives en 36 matches). Le club giallorosso a annoncé que la Joya allait se faire opérer. « Paulo Dybala sera opéré dans les prochains jours suite à une blessure au tendon semi-tendineux gauche. Le joueur et le club ont convenu d’un commun accord que c’était la bonne voie pour une récupération optimale de la blessure. Prompt rétablissement Paulo, on t’attend ! » De son côté, la Gazzetta dello Sport annonce que Dybala sera éloigné des terrains pendant au moins deux mois.

« Je vous remercie du fond du cœur pour votre affection. Après les résultats des examens et l’évaluation des différentes options, j’ai décidé de subir cette opération maintenant afin de revenir le plus tôt possible. Même si je serai momentanément éloigné des terrains, je continuerai à soutenir mes coéquipiers dans cette phase cruciale du championnat et de notre équipe nationale. Je suivrai ces matches de qualification en tant que supporter. Je reviendrai bientôt, encore plus fort. Je vous le promets. À bientôt sur le terrain », a posté Dybala sur ses réseaux sociaux.