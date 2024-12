Real Madrid : Vinicius Junior avoue avoir harcelé Kylian Mbappé

Ce mercredi soir, le Real Madrid a dominé largement Pachuca (3-0). Le club merengue s’est illustré après une demi-heure de rodage et le trio composé de Rodrygo Goes, Vinicius Junior et Kylian Mbappé a été performant. Content de la tournure des événements, Vinicius Junior s’est confié après la rencontre sur son entente avec Kylian Mbappé, à qui il a délivré une passe décisive sur le premier but.

Le Brésilien a d’ailleurs admis qu’il avait harcelé Kylian Mbappé pour qu’il rejoigne la Casa Blanca : «je suis un grand fan de lui. Je lui ai envoyé beaucoup de messages, car j’ai toujours rêvé de jouer avec lui. C’est un très grand joueur. Depuis longtemps, on s’admire mutuellement.»