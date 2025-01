FC Barcelone : coup de théâtre dans le dossier Ronald Araujo !

Personne au FC Barcelone ne l’avait vu venir. Blaugrana depuis 2018, Ronald Araujo (25 ans) a demandé à quitter la Catalogne. Sous contrat jusqu’en 2026, le défenseur central uruguayen, capitaine du Barça, avait décidé de céder aux avances de la Juventus. Un énorme coup dur pour les Culés qui ne s’attendaient pas à voir leur leader vouloir plier bagage en plein milieu de la saison. Et si Araujo voulait partir, c’est parce qu’il avait été convaincu par le projet présenté par la Juventus de Thiago Motta.

La Vieille Dame, qui est en train de finaliser l’arrivée de l’attaquant parisien Randal Kolo Muani, semblait disposée à payer 50 M€ aux Blaugranas, même si ces derniers avaient fait savoir qu’il fallait grimper à 70 M€ pour éventuellement les dissuader de retenir leur Sud-Américain. Mais en coulisses, les Catalans s’activaient bien pour convaincre leur capitaine de ne pas quitter le navire. Robert Lewandowski a ainsi été filmé en train de demander à son coéquipier de rester juste après le coup de sifflet final de la finale de la Supercoupe d’Espagne remportée face au Real Madrid (5-2).

Deco a fait la différence

Et hier, le président Joan Laporta en a remis une couche en conférence de presse. « Les joueurs que nous avons sont très utiles pour le Barça. Et on veut qu’ils continuent. Ronald est sous contrat et nous voulons qu’il reste. Il parle avec la direction et on va trouver une solution. c’est un joueur que nous apprécions au niveau professionnel et personnel. Nous avons une relation directe et agréable avec lui. Il s’est passé des choses dont je ne veux pas parler, mais nous voulons trouver une solution satisfaisante pour tous ». Un travail qui a, semble-t-il, porté ses fruits.

Mundo Deportivo annonce ce mercredi matin que Deco, le directeur sportif du club, a réussi à renverser la vapeur hier soir. L’ancien joueur du FC Porto a convaincu Araujo de rester et ce dernier aurait donc tiré un trait sur son aventure turinoise. Selon le quotidien pro Barça, l’insistance de Deco aurait plu à l’Uruguayen qui s’est forcément senti comme un élément désiré. Et ce n’est pas tout, puisque MD ajoute qu’une prolongation de contrat pourrait rapidement être signée. C’est ce qui s’appelle un revirement à 180 degrés.