L’OL se méfie d’une rumeur embêtante sur Duje Caleta-Car

Le mercato de l’Olympique Lyonnais fait décidément les gros titres de la presse. Hier, les Gones ont fait la une avec l’annonce du prêt de l’attaquant du Real Madrid, Endrick. Un coup XXL pour un club passé tout près de la Ligue 2 il n’y a pas si longtemps. Et ce n’est pas tout. En plus de l’attaquant brésilien, les septuples champions de France visent également un milieu de terrain. Hier encore, deux pistes alléchantes faisaient parler.

Le mercato lyonnais encensé

La première mène au Danemark et à Brondby. Après avoir tenté sa chance l’été dernier, l’OL est revenu à la charge pour le milieu polyvalent Noah Nartey. Âgé de 20 ans et sous contrat jusqu’en 2027, le Danois sort d’une saison intéressante (7 buts, 3 passes décisives en 25 matches), mais il est estimé à 8 M€ par son club. Une somme importante pour la direction lyonnaise qui ne pourra pas recruter à tour de bras sans réaliser une ou plusieurs ventes.

L’autre piste mène à l’Angevin Himad Abdelli. Parti disputer la Coupe d’Afrique des Nations 2025 avec l’Algérie, le milieu du SCO a l’avantage d’être libre dans six mois et donc disponible à un tarif plus qu’abordable. Malgré tout, l’affaire n’est pas simple puisque nous vous avons révélé hier que l’Olympique de Marseille est également sur le coup. Ce matin, Le Progrès nous apprend qu’un autre dossier pourrait venir s’ajouter à la pile des affaires à traiter.

L’OL ne veut pas avoir à gérer le retour du flop

Une information d’un journaliste de l’agence espagnole EFE indiquait que la Real Sociedad comptait mettre un terme au prêt de Duje Caleta-Car (29 ans). Apparu à 11 reprises cette avec le club basque, le défenseur croate fait banquette depuis la mi-octobre. De quoi expliquer le désir supposé de la Real de mettre fin à leur collaboration ? Pour en savoir plus, Le Progrès est allé se renseigner auprès de l’OL. L’occasion pour le club rhodanien d’assurer qu’aucune demande de résiliation de prêt pour DCC ne lui était parvenue et qu’il faut que les deux clubs soient d’accord pour casser le prêt.

D’ailleurs, les Gones n’ont aucun intérêt à récupérer leur joueur dès cet hiver après avoir négocié un prêt payant (0,5 M€) assorti d’une option d’achat fiée à 4 M€. Outre la possibilité d’un transfert définitif, les Rhodaniens ne veulent surtout pas voir revenir un joueur dont l’imposant salaire (2,3 M€ annuels) a été intégralement pris en charge par la formation espagnole, à l’heure où l’OL doit jouer des coudes financièrement pour mener à bien sa campagne de recrutement hivernale.