Bayern : le coup de canon de Michaël Cuisance contre Wolfsbourg en vidéo

Arrivé l'été dernier au Bayern Munich, Michaël Cuisance a disputé ce samedi après-midi son neuvième match de la saison en Bundesliga, contre Wolfsbourg (34e journée, succès 4-0). Dans cette rencontre de la dernière levée du championnat d'Allemagne, le Français en a profité pour débloquer son compteur avec l'équipe première. Et d'une bien belle manière.

Le natif de Strasbourg, qui fait rêver l'OM, Bordeaux et Metz comme nous vous le révélions mardi, a tout simplement envoyé une sublime frappe du pied gauche dans la lucarne de Koen Casteels (37e). Le joueur de 20 ans a d'ailleurs disputé l'intégralité de la rencontre, une première dans cet exercice 2019-2020.

[⚽ VIDÉO BUT] 🇩🇪

👏 Quel coup de canon de Mickaël Cuisance !

😍 Le Français balance un énorme pétard qui finit en pleine lucarne

😎 C'est son 1er but avec le Bayern (et quel but) !https://t.co/vkbkj4Cflh