Tottenham : José Mourinho critique ses joueurs

Ce week-end, c'était le grand retour de la Premier League. Outre la belle victoire d'Arsenal dans le derby londonien contre Fulham (3-0) et le spectacle offert par Marcelo Bielsa et Jürgen Klopp dans la rencontre entre Liverpool et Leeds (4-3), on a aussi eu droit à quelques rencontres assez sporofiques et notamment celle entre Tottenham et Everton, ce dimanche en fin d'après-midi.

La rencontre était programmée à 17h30 et le seul problème c'est que c'est un peu tard pour une sieste dominicale. Everton a réussi à l'emporter un but à zéro grâce à une réalisation de la tête de Dominic Calvert-Levin. Mais sinon, Tottenham n'a pas su créer grand-chose. On peut éventuellement noter une tentative de Dele Alli (33e) et de Matt Doherty (43e). Mais les deux hommes ont trouvé un bon Jordan Pickford sur leur route.

Mourinho est déçu

Alors, après cette rencontre, on a attendu José Mourinho. Et on n'a pas été déçu. « La lutte a commencé dans la manière dont nous avons fait le pressing ou, je dirai, dans la manière dont nous n'avons pas appuyé, car notre pressing était très faible. Je dirais que c'était un pressing paresseux et quand vous avez un pressing paresseux, vous n'appuyez pas et vous laissez les adversaires construire de l'arrière et puis ils ont des joueurs d'une qualité incroyable, ce n'est pas seulement Everton, c'est presque tout le monde en Premier League. Lorsque vous les laissez jouer en partant de l'arrière, ils sont à l'aise avec le ballon », a commencé par explique The Special One.

Toutefois, il a essayé de trouver des circonstances atténuantes à certains éléments. « Nous avons eu des cas de Covid positifs, nous avons le droit de ne pas dire quels joueurs, mais nous avions des joueurs, nous avions d'autres joueurs en quarantaine en raison de la proximité avec des joueurs positifs. Nous avions un joueur en quarantaine parce qu'il était en vacances dans un autre pays que le gouvernement a mis en quarantaine, nous avons eu des internationaux dont beaucoup sont allés dans leur équipe, donc c'était une pré-saison difficile. Je ne pouvais pas m'attendre à ce qu'ils soient vifs, intenses, agiles. Mais je m'attendais à beaucoup plus individuellement et collectivement. Cela me déçoit, et c'est à ça que je dois maintenant travailler », a-t-il enfin lâché. L'ambiance va être sympathique cette semaine à l'entraînement chez les Spurs.