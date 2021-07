OM : le message de Cengiz Ünder aux supporters

La suite après cette publicité

L'attente est désormais terminée. Cengiz Ünder (23 ans) est officiellement un joueur de l'Olympique de Marseille depuis ce dimanche. Le club olympien a officialisé le prêt payant (500 000 € maximum) avec option d'achat (8,4 M€) de l'ailier international turc en provenance de l'AS Roma. Sur son compte Twitter, le néo Marseillais y est allé de son message pour ses nouveaux supporters.

«Salut, la plus belle ville de France, salut les Olympiens. Nous nous amuserons tellement…», a-t-il ainsi écrit sur les réseaux sociaux. Des belles paroles qui devraient faire plaisir aux fans de l'OM, une écurie très active depuis le début du marché des transferts (4ème recrue après Gerson, Konrad de la Fuente et Leonardo Balerdi). À noter que l'AS Rome dispose d'un pourcentage à la revente (20%) dans l'opération Cengiz Ünder.

Salut, la plus belle ville de 🇫🇷, salut Les Olympiens.

Nous nous amuserons tellement… 😎 #DroitAuBut



Hello, the most beautiful city of 🇫🇷, hello Olympians. We will have so much fun… 😎#DroitAuBut https://t.co/PmfquEV1Dg