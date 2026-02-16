Menu Rechercher
Barça : le penalty manqué de Lamine Yamal contre Girona

Par Kevin Massampu
1 min.
Lamine Yamal en échec face au PSG @Maxppp
Girona 2-1 Barcelone

Opposé à Girona ce lundi en Liga, le FC Barcelone doit impérativement l’emporter pour reprendre la tête du championnat d’Espagne, au profit du Real Madrid. Bousculés par de valeureux Blanquivermells, les Blaugranas auraient pu repartir aux vestiaires avec un court avantage au score. À la suite d’une faute de Blind sur Olmo, le Barça se voyait accorder un penalty dans le temps additionnel.

The Final Whistle
Lamine Yamal missed the penalty 🤯#Girona #Barcelona #GIRBAR
Une opportunité d’ouvrir la marque manquée par Lamine Yamal. En effet, le jeune prodige de 18 ans a heurté le poteau gauche d’un Gazzinga resté totalement immobile, avant de voir le ballon sortir. Il s’agit par ailleurs du premier penalty manqué dans la carrière de Yamal, après sept tentatives réussies, et du 24e montant touché par le Barça en 24 journées de Liga. Un record.

Pub. le - MAJ le
