L’OM va rencontrer ses supporters à La Commanderie

Par Kevin Massampu
1 min.
Medhi Benatia et Roberto De zerbi @Maxppp

Quelle fut longue cette semaine pour l’Olympique de Marseille. Battu lourdement à Bruges (3-0) et éliminé de la Ligue des Champions, le club phocéen a été rejoint par le Paris FC dans les ultimes instants, samedi soir, en Ligue 1. Deux contre-performances qui ne passent logiquement pas aux yeux des observateurs et, surtout, des supporters de la formation olympienne.

C’est dans ce climat loin d’être idyllique qu’une réunion se tiendra entre les groupes de supporters et les dirigeants de l’OM ce lundi, indique Ici Provence. Une rencontre à laquelle les joueurs et l’entraîneur, Roberto De Zerbi, sont également conviés, et qui interviendra à la veille du 8e de finale de Coupe de France contre Rennes.

Pub. le - MAJ le
