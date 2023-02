Ligue des Champions : Liverpool se fait massacrer !

La suite après cette publicité

Un naufrage. Tel le Titanic, Liverpool a sombré hier soir face au Real Madrid en 1/8e de finale aller de l’UEFA Champions League. Après avoir mené 2 à 0, les Reds ont coulé face aux Merengues qui se sont finalement imposés 5 à 2 à Anfield Road. Une terrible humiliation pour l’équipe de Jürgen Klopp qui est pointée du doigt par toute l’Angleterre ce mercredi matin. Les fans du club de la Mersey ont semblé abattus sur les réseaux sociaux. «Nous ne méritons pas d’être en Ligue des champions, c’est aussi simple que ça», a lancé sur Twitter l’un d’entre eux. Un autre a avoué qu’il en avait assez.

La presse anglaise taille Liverpool

La presse britannique s’est, elle aussi, lâchée. "Liverpool subit la pire défaite à domicile de son histoire en Europe alors que le Real Madrid se déchaîne", a titré The Telegraph. De son côté, The Sun a parlé du "thriller d’Anfield" et de la "pire défaite du club" avant d’ajouter «une nuit d’histoire et de comédie s’est transformée en humiliation et en horreur, Jürgen Klopp n’a pu qu’inspecter l’épave de son empire à Anfield». Le Daily Mail, qui a parlé d’une "humiliation", a titré : "les Reds ont été déchiquetés par le Real Madrid". Puis le média a été plus incisif par la suite.

À lire

«Le patron des Reds ressemblait à un homme dont le compte bancaire se vidait devant ses yeux (…) Anfield a vu de nombreuses nuits remarquables, mais aucune n’a été aussi folle - ou aussi dommageable - que celle qui a laissé ce stade silencieux». Les consultants, eux, ont été bien plus bavards après la rencontre. «La nette différence de classe a été montrée», a avoué Rio Ferdinand. «Ce fut un énorme revers ce soir, pas seulement la défaite, mais c’était aussi la manière de jouer», a confié de son côté Alan Shearer. Thierry Henry a, lui, parlé de la fin d’une ère avant de préciser sa pensée plus longuement.

Les consultants flinguent les Reds

«Je voulais savoir où ils étaient et j’ai vu une équipe fragile. Plus que fragile, pourquoi ? Ils menaient 2-0. C’est exactement le début que vous aimeriez avoir contre une équipe madrilène ou n’importe quelle équipe européenne à Anfield et ils n’ont même pas réussi à garder cela. Ils sont fragiles et certaines choses doivent changer. Je ne pense pas que Jürgen Klopp doit partir, mais certains joueurs n’ont plus le niveau pour jouer pour Liverpool. Ça arrive aux meilleurs, ça m’est arrivé. C’est la fin d’une époque. Ils ne jouent pas bien, ils encaissent beaucoup de buts. Nous aimons tous ce qu’ils ont fait récemment. C’est difficile, ils en concèdent 5 à domicile et se font dominer.»

Il a continué ensuite : «quand je vois un gars comme Luka Modric à son âge prendre le ballon et exploser au milieu de terrain comme s’ils n’étaient pas là et passer le ballon à Vinicius et Vinicius passer le ballon à Benzema qui s’amuse avec le gardien, je pense juste que ce n’est pas assez bon». Sur BT Sport, Steven Gerrard a confié : «dans n’importe quel club, si vous encaissez 5 buts, il doit y avoir une enquête pour savoir pourquoi et comment. Je suis sûr que Klopp le fera dans les prochains jours. Liverpool n’encaisse pas 5 buts, c’est très rare. Parfois, dans le football, tout ce que vous avez à faire est de lever la main et d’admettre que l’autre équipe était meilleure, qu’ils vous ont dépassé et vous ont dominé. Ils ont été meilleurs dans les deux domaines. Aujourd’hui, nous avons été témoins de la grandeur absolue de Modric et de Benzema.»

Carragher a été le plus virulent

Questionné par CBS, Jamie Carragher a été le plus virulent. Ses propos sont relayés par AS. «Écoutez, tout d’abord, je dois dire quelle performance du Real Madrid ! Venir à Anfield et faire ça. Je n’ai jamais vu une équipe venir à Anfield lors d’une soirée européenne dont je me souvienne, dans laquelle j’ai été impliqué ou à laquelle j’ai assisté, jouer comme ça et détruire Liverpool comme ça. C’était chaotique. Une honte. Nous leur avons trouvé des excuses toute la saison, les raisons pour lesquelles ils ne s’en sortent pas aussi bien que les saisons précédentes, mais c’était une honte en seconde mi-temps. Perdre 3-0 dans cette mi-temps alors que vous attaquez vers les tribunes du Kop et vous étiez à 2-2… C’était désastreux.»

Il a conclu : «en tant que fan de Liverpool, nous adorons ce manager et cette équipe, et ils ont tant fait pour le club ces quatre ou cinq dernières années. Mais ça vous fait mal de dire quoi que ce soit de négatif parce qu’ils vous ont donné tellement, mais Liverpool est huitième de la Premier League. Ils viennent d’être battus 5-2 en Ligue des champions. Je sais que c’est le Real Madrid, mais ce sont les deux équipes qui étaient en finale l’année dernière. Ce n’est pas acceptable. C’est loin d’être suffisant et défensivement en ce moment… Virgil van Dijk avait dit il y a quelques mois que je ne rentrerais pas dans cette défense. Pourtant, je pense que je prendrais sa place en ce moment. Certains joueurs, Joe Gomez ce soir … Je veux dire, écoutez, nous avons tous eu de mauvaises nuits, de vraies mauvaises nuits en tant que joueurs et peut-être que je ne devrais pas donner un coup de pied à quelqu’un quand il est à terre.» Bête blessée, Liverpool prend cher ce matin.