Mercato Rennes : le pari de la jeunesse sévèrement remis en question

Le Stade Rennais ne doit sans doute pas faire face à la même médiatisation XXL que le Paris Saint-Germain, l’Olympique de Marseille ou l’OL, mais en Bretagne, les performances actuelles des Rouge et Noir ne passent pas pour autant comme une lettre à la poste. Le SRFC dispose de moyens financiers conséquents grâce au richissime actionnaire (la famille Pinault) et affirme vouloir jouer la Ligue des Champions chaque saison. Mais cette année, les Bretons sont actuellement plus près du premier relégable (3 points) que du top 3 (12 longueurs).

Douzième du classement, Rennes vient en effet d’enchaîner un cinquième match sans victoire. Surtout, le club entraîné par Bruno Genesio affiche une fébrilité inquiétante en défense. Un manque de solidité qui lui a coûté très cher. Et pour beaucoup, cette défaillance vient du choix de la direction de privilégier les jeunes. Cet été, des joueurs d’expérience sont partis et en défense, le SRFC fait confiance à de nombreux jeunes issues de la formation (Guéla Doué, Lorenz Assignon, Jeanüel Belocian, Warmed Omari). Hier, face à l’OL, c’est d’ailleurs l’un d’eux, Guéda Doué, qui a flanché. Dépassé dès l’entame de la rencontre, le jeune défenseur s’est fait expulser dès la 5e minute pour une vilaine semelle sur Tagliafico.

Qu’il paraît loin le temps où Hamari Traoré et Nayef Aguerd faisaient parler leur expérience et encadraient les jeunes. Aujourd’hui, le défenseur le plus expérimenté s’appelle Arthur Theate et il est loin d’avoir le même vécu et le même impact sur les jeunes défenseurs rennais au fort potentiel mais clairement jetés dans la fosse aux lions ce qui nuit clairement à leurs performances et à leur progression. Dans ce cas précis, Warned Omari, si brillant l’an passé et expulsé face à Nice et donc suspendu face à l’OL, en est le meilleur exemple. Rien d’étonnant à les voir défaillir ou même dégoupiller (Belocian face au Panathinaïkos et donc Doué face à Lyon). De quoi plomber les rencontres d’une équipe de Rennes méconnaissable et qui n’a gagné que deux rencontres de Ligue 1 cette saison.

Genesio défend ses joueurs

Face aux critiques, Bruno Genesio a tenu à monter au créneau. «Tout dépend de qui tu veux parler. Si tu parles de Guéla (Doué), je ne regrette pas, il a montré qu’il en était capable. Je sais qu’en début de saison il y avait eu des interrogations. Savoir s’il fallait prendre un autre défenseur droit ou s’il fallait faire confiance à Guéla. Là dessus, on ne s’est pas trompé. Il a montré qu’il était capable de jouer. Malheureusement, Lorenz (Assignon) était suspendu donc il a fallu que Guéla répète une deuxième performance en trois jours (après le Panathinaïkos), ce qui n’est jamais facile pour un très jeune joueur. Ce n’est pas normal, mais c’est compréhensible», a-t-il confié, avant de maintenir que son club ne s’est pas trompé sur le choix de la jeunesse.

«Quand la situation est difficile, évidemment qu’on vous pose plein de questions. On peut toujours tout analyser a posteriori, mais quand on prend les décisions, c’est toujours en pensant que ce sont les meilleures pour l’équipe. Je n’aime pas le mot pari parce que ça voudrait dire qu’on aurait été négligeant et qu’on aurait fait ça de manière un peu hasardeuse, ce n’est pas le cas. On a pensé que les jeunes joueurs avaient beaucoup de qualités. Je continue, je maintiens qu’ils ont beaucoup de qualités. Après, on sait aussi que dans les périodes un peu plus difficiles, les jeunes ont besoin d’être accompagnés. Ce n’est pas le seul problème de notre équipe actuellement».

Un mercato estival globalement pointé du doigt

En effet, plus globalement, l’effectif rennais construit cet été par Florian Maurice paraît totalement déséquilibré. Avec l’apport de nombreux jeunes et le recrutement pour près de 35 M€ de deux stars de Ligue 1 (Enzo Le Fée et Ludovic Blas) au rendement plus que décevant, Rennes ne montre rien collectivement. Jérémy Doku vendu à prix d’or à Manchester City s’éclate en Angleterre et ses remplaçants ne sont pas au niveau. Habitué à effectuer des recrutements de haute volée, le responsable du recrutement du club breton est aujourd’hui pointé du doigt par de nombreux supporters qui ne comprennent pas les choix effectués l’été dernier. A la vue du classement actuel du Stade Rennais, des performances catastrophiques de la bande à Bruno Genesio, du rendement famélique du tandem Gouiri-Kalimuendo (4 buts à eux deux) et la porosité de la défense (16 buts encaissés), on peut aisément les comprendre.