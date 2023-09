Nasser Al-Khelaïfi livre son opinion sur Kylian Mbappé et le nouveau PSG

La suite après cette publicité

21,7 %. Ce n’est pas le pourcentage de chances de voir rester Kylian Mbappé au PSG à l’issue de la saison en cours, mais l’investissement de Qatar Sport Investments (QSI) au sein du capital du Sporting Braga, dont il est devenu actionnaire minoritaire. Un investissement qui porte ses fruits au regard de la qualification du club portugais pour la phase de poules de la Ligue des Champions, dont se félicite Nasser Al-Khelaïfi dans un entretien accordé au journal Record.

Mais si Braga est le sujet principal de l’interview, le quotidien portugais n’a pas oublié de mentionner le feuilleton qui a tenu, une fois de plus, tout le monde en haleine au cours du mercato estival. On parle évidemment de Kylian Mbappé, qui est finalement resté au PSG malgré la volonté affichée de Nasser Al-Khelaïfi de le vendre s’il ne prolongeait pas.

Aujourd’hui, tout cela semble oublié, alors que le joueur n’a pas prolongé son contrat, qui s’achève en juin prochain. En tout cas, le président du PSG n’a que des mots doux à dire au sujet de son attaquant. « Kylian Mbappé est un joueur incroyable et une personne fantastique. Et l’équipe du PSG, sur et en dehors du terrain, n’a jamais été aussi unie, ce qu’il était, je pense, possible de constater le week-end dernier, lors du match disputé contre Lyon », a ainsi commenté Nasser Al-Khelaïfi, avant de dire son bonheur de voir son équipe française prendre le bon chemin.

« Cette année, dans le nouveau cycle du PSG, nous nous concentrons moins sur les résultats que sur la performance et notre style de jeu. Si nous faisons cela, les résultats apparaîtront en conséquence. Nous avons un entraîneur et un directeur sportif fantastiques et je suis très heureux de l’esprit retrouvé au PSG », a assuré NAK, visiblement heureux. Ce qui ne change pour l’instant rien à l’issue du dossier Mbappé…