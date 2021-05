Lionel Messi, Ronald Koeman, le mercato : les annonces fortes de Joan Laporta

La suite après cette publicité

Il était attendu comme le messie. Ce vendredi, les médias catalans comme les supporters du FC Barcelone étaient suspendus aux lèvres de Joan Laporta, dont la prise de parole était attendue. Le président blaugrana a commencé par déclarer : «la raison est que nous voulons nous expliquer. L'environnement autour du FC Barcelone le veut. Il y a une certaine impatience et nous voulons nous expliquer et expliquer les raisons des décisions que nous prenons. Nous voulons exposer la feuille de route à court terme. Nous sommes arrivés le milieu de la saison et nous terminons sur un projet qui n'a pas fonctionné et en même temps nous avons avancé sur notre projet, dont nous sommes convaincus qu'il apportera de la joie aux fans et qu'il va inverser la situation économique que nous avons rencontrée».

Le patron du Barça, qui a précisé ensuite qu'un audit allait être réalisé, n'a pas caché qu'il y avait des problèmes financiers et une grosse dette. Mais le club cherche des solutions pour y remédier. Joan Laporta est ensuite entré dans le vif du sujet. Tout d'abord, il a évoqué le cas de Ronald Koeman, sous contrat jusqu'en 2022 .«Au Barça, il n'y a pas de saison de transition. Nous avons respecté la saison lors de laquelle nous sommes arrivés et comme nous l'avons dit à l'entraîneur, à la fin nous ferons un bilan, et ensuite nous commenterons et évaluerons les décisions pour l'avenir. Nous avons toujours agi avec le plus grand respect pour Ronald Koeman, une légende de Wembley et un professionnel qui fait son travail. À la fin de la saison, nous évaluerons et travaillerons sur la saison prochaine. Nous nous sommes donnés rendez-vous la semaine prochaine».

Le cas Koeman n'est pas encore réglé

Puis il a ajouté : «nous avons une relation directe et claire. C'est un entraîneur qui était déjà là et il a un contrat. Nous sommes en pourparlers pour évoquer ce que nous voulons pour la saison prochaine. Et dans ces conversations, tout est évalué. Le professionnel, le comportement ... Cela se fait normalement et on est sur la bonne voie (...) Nous sommes tous impliqués, y compris l'entraîneur. Le premier à connaître notre décision sera Ronald (...) Il veut continuer». Malgré tout, la presse évoque toujours l'envie de Laporta de faire revenir Pep Guardiola. Mais le président a botté en touche à son sujet.

«Ce qui me vient à l'esprit, c'est que je veux qu'il remporte la Ligue des champions samedi. Qu'il la gagne avec le Barça et avec City, ce serait merveilleux pour lui et aussi pour nous tous qui l'aimons. Je ne viens pas ici pour expliquer mes rêves mais j'aime qu'ils se réalisent». Concernant Xavi, qu'il voit devenir un grand coach, il a déclaré : «par respect pour Koeman, il a un contrat en cours et on n'écarte pas cela. Tous les noms qui sortent, je trouve ça très bien, tout le monde veut venir entraîner le Barça. Mais c'est nous qui prendrons la décision. Ce que je ne veux pas, c'est mélanger tout ça avec d'autres histoires». Dans un sens comme dans l'autre, rien n'est encore réglé donc.

Laporta est confiant pour Messi

Autre dossier prioritaire, celui concernant Lionel Messi. Le 30 juin prochain, soit dans pratiquement un mois, La Pulga arrivera à la fin de son contrat. L'idée est, bien sûr, de continuer avec lui. «Pour le nouveau contrat de Messi, ça se déroule bien, mais ce n'est pas fait. Nous devons continuer à travailler, tous les cadres impliqués ainsi que la présidence. Nous ferons une proposition qui, dans les possibilités du club, sera à la hauteur. La relation est bonne et nous avons le sentiment que nous faisons tout ce qui est nécessaire pour que Leo continue». Ensuite, il a indiqué que le club avait finalement déjà fait une offre.

«Nous avons fait une offre dans les limites des possibilités du Barça. Leo mérite certainement beaucoup plus et peut avoir plus. Mais en raison de son désir de faire que le Barça soit grand, je pense qu'il apprécie grandement l'effort qui a été fait et je pense qu'il est très enthousiaste à l'idée de continuer. Ce n'est pas une question d'argent, c'est un projet d'équipe avec la possibilité de tout gagner. Nous sommes avec un optimisme modéré (...) Leo demande d'abord de l'affection (pour rester) et de se sentir à l'aise. Pour être à l'aise, pour sourire à nouveau et pour lui, il doit gagner. Il doit donc voir qu'il peut gagner. Cela fait partie du processus de réflexion, mais il doit y mettre beaucoup du sien».

Des arrivées prévues

L'Argentin, qui voulait partir l'an dernier, aurait évolué dans sa réflexion selon son président. «Ce n'est pas encore fait et il faut continuer pour que ça se fasse. Quand je dis demander de l'affection, c'est qu'il veut se sentir à l'aise. Il lui reste des années et il veut en profiter. Cela passera par le fait qu'il se comprenne avec les gens du club et les gens autour de lui. Tous les joueurs demandent cela et Leo a beaucoup mûri. Il a beaucoup de personnalité et de caractère. Il fait des efforts. Avant il y avait un autre président et maintenant c'est moi. Et il aime ça. Il était déçu par l'autre président et maintenant il a un président qui l'aime et le lui dit. Messi veut le Barça pour voir grand. Il veut le succès, une autre motivation, une autre exigence. Avec moi en tant que président et ce conseil d'administration, il l'a. Et c'est pourquoi il nous aide». Malgré les difficultés financières du club, le président du Barça a fait une annonce importante concernant le mercato.

«La semaine prochaine, nous annoncerons de nouveaux ajouts pour l'équipe première. Le rythme est différent. L'environnement autour du club veut que j'aille vite, mais nous y allons piano piano. Nous devons avancer avec fermeté, car nous devons concilier deux situations antagonistes (...) Nous nous battons pour inverser la situation financière et nous sommes sûrs d'y parvenir. Quand? Nous sommes optimistes. Dans un an et demi, au maximum deux saisons, notre club sera en bonne santé financière. Au mercato, toutes les équipes luttent pour changer de joueurs, c'est un travail acharné pour notre équipe de direction, notre PDG. Je suis optimiste et nous aurons une équipe compétitive pour la saison prochaine ». Tous libres, Georginio Wijnaldum, Sergio Agüero, Memphis Depay et Eric Garcia sont ciblés et certains devraient donc arriver dans les prochains jours à écouter Laporta. Affaire à suivre...