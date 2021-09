Pourquoi Kylian Mbappé divise le public français

La suite après cette publicité

Il n'a pas fallu attendre longtemps, mardi soir lors de France-Finlande, pour voir le nom de Kylian Mbappé surgir sur les réseaux sociaux. L'enthousiasme sur l'entente technique remarquable affichée ce soir-là par Antoine Griezmann et Karim Benzema, avec Anthony Martial dans le rôle du troisième larron, a vite dévié vers le grand absent de la soirée. Et si c'était sa présence qui empêchait le développement d'une belle complicité technique, d'un jeu offensif léché ? Didier Deschamps a réfuté l'hypothèse en conférence de presse, mais voir les téléspectateurs, les supporters, les consultants, les journalistes et parfois même des joueurs évoquer aussi vite le cas Mbappé un soir où il n'était pas présent sur la pelouse pose une question simple : pourquoi l'attaquant est-il rejeté par une partie de la France du football ?

Son éclosion avec l'AS Monaco lors de la saison 2016-2017 s'accompagnait d'éloges incessants. Son jeu, percutant et fou, sa communication, naturelle et rafraîchissante, sa progression, explosive avec des exploits personnels en Ligue des Champions contre Manchester City ou Dortmund : tout était encensé. Semaine après semaine, on s'extasiait des performances de la nouvelle pépite française. Les premiers commentaires négatifs concernaient plus une couverture médiatique devenant déjà démesurée que Kylian Mbappé lui-même. Mais elles demeurent d'actualité. « Plus gros lobby médiatique de l'histoire du sport français » est une analyse que l'on peut lire sur de nombreux forums abordant le sujet.

À ses débuts, le profil du joueur et sa facilité à communiquer en usant d'un ton naturel et sincère lui valent en effet un intérêt décuplé de la part des journalistes, qui se régalent de chaque sortie médiatique de l'attaquant, par ailleurs détonnant sur les pelouses. « Il avait un discours de vérité, pas de langue de bois, c'était agréable de pouvoir échanger avec lui », se rappelle Julien Froment, journaliste suiveur du PSG et auteur du livre «Associé Numéro 1, l'incroyable histoire de la naissance du PSG». La surexposition médiatique puis son transfert au PSG vont être un premier tournant dans l'opinion publique. Son insolente réussite et les records de précocité tombant à la pelle lui offriront autant d'admirateurs que de détracteurs. « Il y a des joueurs qu’on aime ne pas aimer, je pense que Kylian est de cette trempe-là. Parce qu’il a explosé très tôt, parce que tout lui a réussi vite, on a eu tendance à ne pas estimer ses performances à leur juste valeur et, a contrario, à mettre en exergue ses contre-performances. La France est le pays qui aime les beaux perdants comme Poulidor, donc un Mbappé qui écrase tout si jeune, je ne sais pas si c’est ce qui plaît dans l’imaginaire commun », note un conseiller en communication, qui travaille avec plusieurs joueurs professionnels.

Le PSG, un choix qui divise

Dès lors qu'il rejoint le club de la capitale, beaucoup s'en écartent et le trouvent soudainement limité techniquement. Le voilà devenu un « tout droit », expression favorite de ses détracteurs. Pourtant, difficile de trouver des gens qui le jugent mauvais footballeur. « J’aime beaucoup les qualités du joueur, le caractère qu’il a eu dans des moments importants comme les matches du Barça ou du Bayern en Ligue des Champions la saison dernière. Il a montré qu’il était là quand il faut et qu’il sait être décisif », expose de son côté Gary de Jesus, journaliste suiveur du PSG. Même son de cloche chez Philippe Goguet, fondateur de CulturePSG. « J'apprécie beaucoup le joueur et je regrette d'ailleurs un peu qu'on oublie actuellement autant son apport sur le terrain au PSG. Dans un club où les joueurs sont souvent blessés ou choisissent leurs matches, lui ne l'est pratiquement jamais et est d'une régularité impeccable. L'an passé, il nous a gardés dans la course au titre pratiquement à lui seul et il a en plus mis un paquet de buts décisifs en Champions League. Outre cette régularité et sa capacité à être décisif, il a des qualités dont le PSG a besoin : Mbappé est à la fois rapide, percutant et capable de prendre la profondeur ».

Ses qualités sont indéniables mais les critiques sur son jeu surgissent également. « C'est un très bon footballeur, avec des qualités qui font la différence dans le football : la vitesse. Il manque parfois de lucidité dans le dernier geste, il y a de la précipitation quelquefois et techniquement il ne réussit pas toujours ses enchaînements. Il fait la différence grâce à sa vitesse », jauge ainsi un recruteur français. « Le footballeur en lui-même, je n'ai rien contre. Je trouve juste que, parfois, il manque de lucidité sur ce qu'il est capable de faire et sur ses limites, notamment techniques. Pour qu'il continue à être fort, il faut qu'il insiste sur ses vrais points forts », explique Abdalaye, amoureux du ballon rond, qui ne supporte pas le PSG.

Des réserves bien sûr, mais une reconnaissance de la part de toutes les composantes de la planète football. Comment pourrait-il en être autrement au regard du palmarès et des statistiques affichées par l'attaquant de 22 ans ? « Des gens trouvent bien des raisons de critiquer Messi ou Ronaldo, donc pourquoi Mbappé y échapperait ? Oui, il déçoit parfois, mais aucun joueur n’est parfait à chaque rencontre. Il a des axes de progression, et peut s’améliorer techniquement ou dans le jeu de tête encore, mais qui à son âge peut se targuer d’avoir accompli autant de choses que lui ? Peu », fait remarquer le conseiller en communication. Comme tous ses plus glorieux prédécesseurs, Mbappé a droit à un traitement médiatique particulièrement puissant. Il réussit un match excellent ? Les louanges pleuvent, les superlatifs s'enchaînent et les comparaisons avec les meilleurs attaquants nourrissent les réseaux sociaux. Il rate son match ? C'est la foire à la punchline, les moqueries pullulent et les consultants se lâchent sur leurs antennes respectives.

Une communication qui passe moins bien

Depuis quelques mois, un cap semble pourtant avoir été franchi dans le rejet. On ne parle pas là des plus jeunes, ceux qui revêtissent le maillot du numéro 10 avec les Bleus, 7 avec le PSG, avec fierté pour s'entraîner, mais de ceux que les statistiques et le storytelling n'émoustillent pas. Cela concerne aussi les supporters du Paris Saint-Germain, qui n'ont jamais ressenti pour le natif de Bondy le même amour que pour Cavani, Pauleta ou même Ibrahimovic. Ce qui faisait l'une de ses forces est clairement devenu le nœud du problème : sa communication. Et c'est un spécialiste qui en parle : « ce qui plaisait au grand public au départ, sa verve et sa facilité à s’exprimer face aux médias, à dire les choses posément mais franchement, tend peu à peu à devenir un discours défensif, qui agace. Sa simplicité, qui, attention, restait tout à fait maîtrisée, était sa force. Or, il donne l’impression d’être de moins en moins naturel et authentique, comme ces vidéos qui circulent sur les réseaux où, dès qu’une caméra apparaît et qu’il la voit, il faut qu’il se mette à motiver ses coéquipiers en espagnol par exemple. »

La fraîcheur initiale a laissé place à une communication totalement maîtrisée, peut-être trop. « Maintenant, il a presque 60 millions d'abonnés sur Instagram. Il ne peut plus parler comme il parlait avant », assure Julien Froment. Et ceux qui ne se contentent pas de l'écriture officielle de l'histoire de Mbappé n'adhèrent pas forcément au personnage. « Il y a tout d'abord son attitude en général, souvent jugée arrogante ou prétentieuse. Moi, cela ne m'a jamais choqué car je considère que l'ego fait aussi partie du champion et il en est un. Pendant très longtemps, les Parisiens lui ont pardonné son attitude, car il apportait beaucoup sportivement. Avec les événements de cet été, cela passe beaucoup moins et certains n'acceptent plus cette même attitude. Je ne pense pas que le joueur a profondément changé en trois mois, c'est plus le prisme par lequel il est vu qui n'est plus le même. Un autre point qui pourrait justifier cette cote d'amour moindre, c'est l'impression que Mbappé est toujours dans le calcul, et à son profit. Avec lui, il n'y a jamais de relâchement, de folie, tout semble toujours pesé, mesuré, prémédité », note Philippe Goguet, rejoint par Gary de Jesus.

« En dehors du terrain, j’ai du mal avec sa communication "implicite". Quand il ne parle pas, ses sous-entendus, ses relais dans les médias, j’apprécie moins l’envie de tout contrôler. Je ne sais pas si cela vient de lui ou de son entourage, d’ailleurs. Mais cela rejaillit sur son image. Car quand il parle, généralement il le fait bien. Je suis loin de le détester mais je ne pense pas qu’il réussisse à toucher le cœur de ses supporters comme un Cavani par exemple. Le côté robot d'un Cristiano passé 30 ans, chez Mbappé à 22 ans me laisse un peu froid face à l’homme. » Jugé plus sévèrement que les autres, aussi bien à cause de son talent que de sa volonté annoncée d'être sur le devant de la scène, Mbappé doit subir les inconvénients de sa quête de suprématie.

« Le problème ? C'est une question d'ego. À son âge, c'est un garçon qui est adulé par une partie de la France et détesté par l'autre. Parce qu'il a un souci d'ego. Il a tendance à se mettre en avant. Ses dernières actions, déclarations, son attitude, ne plaident pas en sa faveur. Il loupe le penalty contre la Suisse alors, qu'à mon sens, il demande à tirer le cinquième pour avoir un moment de gloire qu'il n'avait pas eu pendant le match. Deuxième chose, on apprend deux mois plus tard qu'il a sollicité un entretien avec le président de la fédération, pour reprocher de ne pas avoir été soutenu par la FFF. Toutes ces choses là, ajoutées à sa communication sur sa prolongation qui ne viendra pas. Cela fait que les gens l'aiment beaucoup moins », affirme le recruteur français.

Le couac de la prolongation

Le cas de son avenir à court terme, avec le sujet de sa prolongation ou non au PSG est effectivement un autre tournant dans le regard des gens sur Mbappé. « Sa communication sur sa prolongation, ça a un impact car il offre des contradictions sur ce qu'il a pu dire », relève Julien Froment. Le recruteur français abonde dans ce sens. « Je pense qu'il y a un problème de communication, une gestion qui est mal faite. Lorsque tu annonces que toi, ton renouvellement se fera si tu as des garanties sur le recrutement et qu'on te ramène Sergio Ramos et Lionel Messi, tu ne peux pas avoir mieux. Malgré ça, il ne prolonge pas et il s'est pris à son propre piège. On te ramène le gratin du football mondial, tu vas jouer avec Messi, avec Neymar... » Les supporters parisiens ont été nombreux à affirmer leur indifférence face au départ possible de l'international français au Real Madrid dans les derniers jours du mercato. Comme s'ils voulaient tourner la page et passer à autre chose le plus vite possible. Mbappé a d'ailleurs été sifflé au Parc des Princes par une partie du public le 14 août dernier lors de l'avant-match face à Strasbourg.

« Quand il signe au PSG pour cinq ans, on sait déjà tous qu'il va partir au Real Madrid à la fin. Pour un supporter, c'est dur d'entamer une relation fusionnelle avec quelqu'un dont tu sais déjà qu'il va te quitter à la fin pour un autre club », note Philippe Goguet. *« Avec cette histoire de prolongation, où il a fait mariner tout le monde pendant des mois avant de se retrouver coincé par les actes, l'impression d'avoir été pris pour un idiot pendant des mois est encore plus présente. Et c'est dur d'aimer quelqu'un qui te prend pour un c*. » Victime de sa communication sur ce sujet, Kylian Mbappé a pris le parti pour l'instant de ne pas revenir sur cet épisode. Pourtant, retourner à la sincérité des débuts aurait pu lui être bénéfique selon le conseiller en communication.

« Il aurait été plus simple de dire les choses clairement, à savoir qu’il souhaite quoi qu’il arrive réaliser son rêve d’enfant de rejoindre le Real Madrid, ce qui serait tout à fait compréhensible et humaniserait même un peu plus un joueur qui a tendance à paraître de plus en plus froid ». Si sa personnalité est devenue clivante au fil des années, biaisant même le débat sur son réel talent, Kylian Mbappé garde une cote d'amour suffisamment grande à travers la France et possède des avocats talentueux sur la scène médiatique. Au final, comme le glisse Abdalaye, « peut-être que du point de vue du grand public, il a une image différente. Les gens le voient comme un top joueur, jeune, qui brille en équipe de France et avec le PSG, et le reste, ils s'en foutent un peu ».