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Atlético : les mots forts de Simeone après la défaite contre le Real Madrid

Par Allan Brevi
1 min.
Diego Simeone @Maxppp
Real Madrid 3-2 Atlético

Diego Simeone a réagi avec lucidité après la défaite de l’Atlético de Madrid dans le derby face aux Merengues (3-2). En conférence de presse, l’entraîneur argentin a déclaré : « je ne pense pas que nous n’ayons pas gagné à cause de l’arbitrage. Nous avons eu l’occasion de nous créer de bonnes occasions, mais nous ne les avons pas concrétisées. Nous méritions au moins un peu mieux. » Pour El Cholo, le problème réside surtout dans les lacunes de son équipe, qui n’a pas su contrôler le jeu ni exploiter ses temps forts. Il a ensuite ajouté : « cela nous aidera pour la suite. »

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Simeone a également souligné des aspects positifs malgré la défaite, notamment le travail de Lookman : « il progresse, travaille très bien, il nous apporte de nouvelles choses et nous l’aidons à se développer défensivement, car il a le potentiel et c’est un joueur avec un cœur énorme et une soif d’apprendre. » L’Argentin a conclu en rappelant que le club devait améliorer son efficacité offensive : « plus de contrôle du jeu, une autre façon d’attaquer. Nous n’avons pas su mettre tout cela en pratique au moment crucial. » Une sortie franche de la part de Diego Simeone.

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