Leo Messi se lâche sur les supporters du PSG

Le passage de Leo Messi ne restera pas dans les mémoires au PSG. Pas d’un point de vue sportif en tout cas. Malgré quelques éclairs, l’Argentin aura vécu deux saisons irrégulières : une première franchement poussive, une seconde plus reluisante, mais l’élimination en 8e de finale de Ligue des Champions après deux mauvaises prestations contre le Bayern dominent le reste. L’Argentin termine son aventure parisienne avec deux titres de champions de France dans l’escarcelle, mais également un sentiment mitigé.

Dès le départ, ce mariage était une union de raison et non pas d’amour. Le septuple Ballon d’or serait bien resté à Barcelone si le club catalan avait eu les moyens de le prolonger. L’alchimie n’a jamais pris. Messi a reconnu à plusieurs reprises avoir eu mal à s’adapter à son nouvel environnement, malgré quelques éléments qui pouvaient faciliter ses débuts. «Je suis venu à Paris parce que j’aimais le club. J’y avais des amis, beaucoup de gens que je connaissais dans le vestiaire. (…) Ça me paraissait plus facile de m’adapter contrairement à un autre endroit où j’aurais pu aller» confie-t-il.

Messi : «il y a eu une cassure avec une bonne partie du public parisien»

Le numéro 10 s’est exprimé aux caméras de beIN Sports. L’entretien complet sera à retrouver ce samedi, mais déjà un extrait a été diffusé sur les réseaux sociaux. Outre ses premiers mois délicats, le fait qu’il n’ait pas eu de préparation physique lors de son arrivée en France, il reconnaît tout de même que le soutien du public a été important. C’est après que les choses se sont gâtées. Au bout de quelques mois et après des prestations qui ne s’amélioraient pas vraiment, la Pulga a commencé à être sifflée, notamment au Parc des Princes.

«Au début, c’était super. J’ai reçu beaucoup d’encouragement comme j’ai souvent dit, mais après les gens ont commencé à me traiter différemment, une partie du public de Paris. La majorité, elle, m’a bien traité. Mais il y a eu une cassure avec une bonne partie du public parisien. Bien sur, ça n’était pas mon intention. Mais ce sont des choses qui se sont déjà passées avant avec Mbappé et Neymar aussi. C’est leur manière de faire. Mais bon, je garde le souvenir de tous ces gens qui m’ont soutenu comme ça l’a été au début. Rien de plus, ça reste anecdotique», affirme l’intéressé.

Le passage au PSG est désormais derrière lui. Leo Messi peut tout de même se souvenir que c’est durant cette période qu’il a conquis le titre de champion du monde avec l’Argentine. D’ailleurs, la plupart de ses coéquipiers en sélection, mais aussi les observateurs dans son pays, n’ont jamais compris les critiques émises envers celui qui est sans doute le plus grand joueur de l’histoire. Qu’il se rassure, il sera sans doute bien plus chouchouté aux États-Unis, en MLS, où Gareth Bale lui-même affirme que l’exigence est tout de même bien moins élevée.

