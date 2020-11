RC Lens - FC Nantes : les compositions sont là

Match en retard de la 8e journée de Ligue 1, la rencontre entre le RC Lens et le FC Nantes se dispute ce mercredi. A domicile, le RC Lens s'organise en 3-4-1-2 avec Jean-Louis Leca dans les cages. Ce dernier peut compter sur Jonathan Gradit, Loïc Badé et Massadio Haïdara en défense. Les rôles de pistons sont assurés par Clément Michelin et Issiaga Sylla tandis que Yannick Cahuzac et Cheick Doucouré forment le double pivot. Gaël Kakuta évolue en soutien de Simon Banza et Ignatius Ganago.

De son côté, le FC Nantes s'aligne dans un 4-2-3-1 avec Alban Lafont comme dernier rempart. Sébastien Corchia, Nicolas Pallois, Andrei Girotto et Dennis Appiah se retrouvent en défense. Mehdi Abeid et Abdoulaye Touré composent le double pivot. Seul en pointe, Randal Kolo Muani est soutenu par Ludovic Blas, Imran Louza et Renaud Emond.

Les compositions :

RC Lens : Leca - Gradit, Badé, Haïdara - Michelin, Cahuzac, Doucouré, Sylla - Kakuta - Banza, Ganago

FC Nantes : Lafont - Corchia, Pallois, Girotto, Appiah - Abeid, Touré - Blas, Louza, Emond - Muani