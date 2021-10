Leicester-Arsenal : les compositions officielles

Ce samedi, Leicester reçoit Arsenal au King Power Stadium en ouverture de la 10ème journée de Premier League, trois jours après un 4e tour d'EFL Cup. Privé de nombreux éléments, dont Wesley Fofana, James Justin, Nampalys Mendy ou Marc Albrighton, Brendan Rodgers aligne un 3-4-1-2 avec l'ex-Lillois Boubakary Soumaré dans l'entrejeu.

En face, Mikel Arteta opte pour un système à quatre derrière. Le onze est globalement très jeune, avec Aaron Ramsdale dans les buts, ou Emile Smith Rowe et Albert Sambi Lokonga au milieu. Le duo d'attaque formé par Pierre-Emerick Aubameyang et Alexandre Lacazette aura donc la lourde tâche d'amener un peu d'expérience.

Les compositions d'équipes :

Leicester : Schmeichel - Amartey, Söyüncü, Evans - Castagne, Soumaré, Tielemans, Thomas - Maddison - Iheanacho, Vardy.

Arsenal : Ramsdale - Tomiyasu, White, Gabriel, Tavares - Partey, Lokonga - Saka, Smith Rowe - Aubameyang, Lacazette.

🚨 TEAM NEWS!



🇫🇷 @LacazetteAlex up front

🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿 @ben6white starts at the back

🇵🇹 @NunoTavares in defence#LEIARS