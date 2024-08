José Mourinho veut faire un sale coup au Barça

Il y a quelques semaines, José Mourinho surprenait son monde. Après son départ de la Roma, le technicien portugais avait l’embarras du choix pour sa future équipe. Et contre toute attente, il décidait finalement de filer direction la Turquie et le club de Fenerbahçe. Un gros coup pour le club stambouliote qui a décidé de reconstruire son équipe et mettre à disposition de José Mourinho un effectif compétitif aussi bien pour le championnat que pour la Coupe d’Europe. Dans ce sens, Youssef En-Nesyri a débarqué pour 20 millions d’euros, Çağlar Söyüncü a aussi rejoint le club contre 9 millions, tout comme le Français Allan Saint-Maximin qui a donc déjà quitté l’Arabie saoudite.

La suite après cette publicité

L’objectif est clair, redevenir l’équipe numéro un de Turquie et performer potentiellement en Ligue des champions. Et cela commencera dès ce jeudi avec les tours préliminaires de la Ligue des Champions et cette double confrontation face à Lille. Si José Mourinho doit donc penser au sportif avec l’objectif affirmé de la qualification, il continue bien de jeter un oeil sur le marché des transferts. Et sa direction, qui souhaite donc lui offrir un effectif XXL, a décidé de vouloir lui faire plaisir avec une nouvelle piste au milieu de terrain.

À lire

Carlo Ancelotti relativise après la défaite face au Barça

Le Barça ouvert à une vente

Selon les informations d’AS, José Mourinho a réclamé İlkay Gündoğan à sa direction. Le technicien portugais estime que l’international allemand serait le renfort parfait dans l’entrejeu. Un temps annoncé, Galatasaray n’est finalement pas dans la course pour le récupérer contrairement à Fenerbahçe. La direction a déjà entamé des négociations avec l’agent et frère du joueur. Et si le joueur souhaite rester au Barça et qu’il est apprécié par Hansi Flick, la réalité économique est bien différente. Il y a quelques jours déjà, la presse catalane révélait que le FC Barcelone avait besoin de cash et n’était clairement pas contre se séparer de l’international allemand, une forte valeur marchande.

La suite après cette publicité

Sous contrat jusqu’en juin 2025 (avec une année en option), İlkay Gündoğan est donc susceptible de faire ses valises. Mais le Barça, conscient de son importance, ne s’en séparera pas en le bradant. Du haut de ses 33 ans, il peut encore apporter aux Blaugranas. Et forcément, son profil est convoité. Mais José Mourinho souhaite donc profiter de la situation du Barça pour récupérer un joueur qui n’aura jamais quitté l’Espagne pour la Turquie sans ça. AS précise par contre que Gundogan, qui avait expliqué plusieurs fois que son club de cœur en Turquie se nommait Galatasaray, aura du mal à aller dans une équipe rivale… Affaire à suivre.