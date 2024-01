OM : ce qu’il faut retenir du match des recrues Jean Onana et Ulisses Garcia

Le maillot marseillais est lourd à porter, Ulisses Garcia et Jean Onana l’ont appris à leurs dépens. Recruté en début de semaine en provenance des Young Boys de Berne pour consolider le couloir gauche marseillais, le premier n’avait pas forcément imaginé effectuer ses débuts dès ce dimanche soir. Pourtant, au regard des circonstances et de la sortie sur blessure du Panaméen Michael Murillo, Gennaro Gattuso s’est vite rendu compte du peu d’options qui s’offraient à lui au moment de se tourner vers son banc. Transféré à Al Hilal mercredi, Renan Lodi a laissé un manque qu’il faudra combler, notamment avec le défenseur suisse mais également avec le renfort d’un solide concurrent (Truffert, Merlin, etc…)

La suite après cette publicité

Et le moins que l’on puisse dire, c’est qu’Ulisses Garcia a connu une bien difficile première, expliquée sans doute par le manque de repères de ce dernier au sein de l’équipe marseillaise et de son manque d’échauffement avant son entrée en jeu. Laxiste sur le but rennais, souvent à la limite, l’international suisse a tiré la langue face aux montées répétées de Guela Doué, au point d’être averti une demi-heure après son entrée en jeu. Peu à son avantage offensivement, il a semblé s’embarquer sur des terrains hostiles sur chacune de ses montées. Une performance assez quelconque, qui lui a valu la note de 2,5. Il faudra donc attendre quelques matches pour voir l’ancien cadre des Young Boys donner sa pleine mesure.

À lire

OM : Pau Lopez se justifie sur les tirs au but

Un Jean Onana trop neutre

Si Ulisses Garcia n’a pas connu les débuts les plus fracassants sous le maillot de l’OM, l’autre recrue de l’hiver, Jean Onana, devra également montrer un peu plus dans les semaines à venir. Déjà entré en jeu face à Strasbourg le week-end dernier, l’international camerounais - qui n’avait guère apprécié ses premières minutes - a livré une nouvelle prestation encore trop neutre ce dimanche face aux Bretons. Titulaire aux côtés de Jordan Veretout, seul milieu au rendez-vous, et du jeune Bilal Nadir dans le coeur du jeu, l’ex-Lensois a peiné à décoller, et même tout simplement, à exister. Trop peu impactant dans le duel et semblant à court de forme (ce qui est logique vu son faible temps de jeu ces dernières semaines avec le Besiktas), l’ancien joueur de Besiktas n’a jamais été véritablement en mesure de peser dans cette rencontre.

La suite après cette publicité

Crédité d’un 3,5 par la rédaction FM, il a par ailleurs souvent été en retard dans ses interventions, à l’image de cette faute par-derrière sur Terrier (36e). Interrogé en conférence de presse, Gennaro Gattuso n’a de son côté pas caché sa frustration, sans pour autant critiquer l’un de ses joueurs. «Le football est ainsi. On est désolé. C’est beaucoup de tristesse et de déception, mais on a quand même fait un bon match. Les joueurs se sont battus, mais on sait ce que sont les tirs au but. Quant aux nouveaux, le but n’est pas de les accabler, ils ont fait ce qu’il fallait. Ils ont été plutôt positifs. Je ne vais pas les blâmer. Ils ont été en difficulté quand l’équipe l’a été», avouait le Transalpin. Déjà sorti de la Coupe de France, l’OM peut désormais se focaliser sur le championnat et espère bien pouvoir compter sur ses recrues hivernales, enfin à 100 % et parfaitement intégrées, dans les semaines à venir…