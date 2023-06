JT Foot Mercato : le PSG enclenche déjà la seconde sur le mercato

Le PSG met déjà le feu au mercato !

Contrairement aux années précédentes, le PSG n’a pas attendu pour lancer les hostilités. Les arrivées de Manuel Ugarte et Marco Asensio bouclées, le club parisien prépare déjà la suite de l’été. Et la prochaine recrue pourrait être un nom bien connu du foot français, il s’agit de Marcus Thuram. Libre après son départ du Borussia M’Gladbach, le fils de Lilian Thuram représenterait une belle opportunité que Luis Campos veut saisir selon L’Equipe. De son côté, Le Parisien affirme que le joueur de 25 ans est chaud à l’idée de rallier la capitale française. L’opportunité de jouer avec son coéquipier en sélection Kylian Mbappé jouant beaucoup. Autre Français dans le viseur, Lucas Hernandez du Bayern Munich. Selon nos infos, le défenseur donne sa priorité au PSG, malgré le forcing du club bavarois qui tente à tout prix de le conserver. Enfin, si les dernières nouvelles sont bonnes pour Sergio Rico, sa priorité ne sera clairement pas les terrains. Alors que Keylor Navas n’acceptera pas de revenir à Paris pour jouer de nouveau le rôle de doublure de Donnarumma, le PSG étudie une piste surprenante ! Selon le média mexicain El Futbolero, Memo Ochoa est dans le viseur ! Revenu en Europe en janvier dernier, le portier mexicain a grandement participé à l’opération maintien de la Salernitana.

L’OL veut encore rapatrier un ancien !

Une nouvelle ère se prépare du côté de Lyon avec notamment le départ de Jean-Michel Aulas. En interne, ça a pas mal bougé aussi. Comme on vous l’a révélé, Matthieu Louis-Jean va prendre la tête de la cellule de recrutement des Gones. Et deux cibles ont déjà été identifiées. La politique de rapatrier des anciens est visiblement toujours d’actualité, puisque selon Sport, l’OL veut offrir une porte de sortie à Samuel Umtiti qui va faire son retour au Barça après un prêt réussi à Lecce. Le Français est encore sous contrat avec les Blaugranas jusqu’en 2026 mais cherchera à quitter la Catalogne coûte que coûte. Le quotidien espagnol indique qu’une offre de 3-4M d’euros pourrait être envoyée. L’autre piste concerne le jeune Florentino Luis, passé par Monaco et qui s’est relancé du côté de Benfica. Relevo indique que son profil plaît au club rhodanien mais un gros hic dans ce dossier : son prix qui est estimé à 40M d’euros selon Record. L’AC Milan et Aston Villa sont aussi intéressés. Affaire à suivre.

Les officiels du jour

C’est officiel, le Real Madrid et le Borussia Dortmund sont tombés d’accord pour le transfert de Jude Bellingham ! Il ne faisait plus aucun doute, mais la nouvelle vient d’être officialisée. «Le Real Madrid versera à BVB une indemnité de transfert fixe de 103 millions d’euros si le transfert est mis en œuvre», peut-on lire dans le communiqué. Il va parapher un contrat de 6 ans avec le club merengue, sous réserve de la réussite de la traditionnelle visite médicale. Evan N’Dicka quitte l’Eintracht Francfort ! «Le défenseur français ne prolongera pas son contrat, qui expire en fin de saison, et quitte l’Eintracht Francfort après cinq ans», a écrit le club allemand via un communiqué. Une belle opportunité à saisir sur le marché. Le RB Leipzig a officialisé sa première recrue de l’été ! En fin de contrat du côté de Paderborn, pensionnaire de Bundesliga 2, Leopold Zingerle s’est engagé en faveur du RB Leipzig. En fin de contrat le 30 juin prochain, Moussa Dembélé va quitter l’Olympique Lyonnais. Comme pour Houssem Aouar, le club rhodanien a publié un message d’adieu sur Twitter.