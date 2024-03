Nasri ne met pas Griezmann dans le top 5 des meilleurs joueurs français de l’histoire

À 32 ans, Antoine Griezmann a l’un des plus beaux palmarès de l’histoire du football français avec une Coupe du Monde, une Ligue des Nations, une Supercoupe d’Europe, une Ligue Europa et des finales perdues (Mondial 2022) Euro 2016, C1 2016). Mais quand on demande à Samir Nasri si la star de l’Atlético fait partie des cinq meilleurs joueurs de l’histoire du football français, le Marseillais ne se dégonfle pas.

« Pas dans le top 5. Top 10. Mais pour moi, Zidane, Platini, Henry… Il y en a d’autres que je peux mettre. Raymond Kopa, même si je ne l’ai pas vu jouer. Le fait qu’il ait gagné 1 Ballon d’Or, des Ligues des Champions, c’est au-dessus. Benzema, qui a un Ballon d’Or, c’est au-dessus », a-t-il déclaré sur Canal+.