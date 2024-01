AC Milan : Clinton Nsiala courtisé en Ligue 1 !

Dans un peu plus de deux jours, le mercato hivernal va refermer ses portes. Le temps pour certains clubs de tenter quelques coups de dernière minute. Il y en a un qui agite pas mal de clubs français et étrangers, à savoir celui menant à Clinton Nsiala. Le défenseur central tricolore de l’AC Milan, aujourd’hui âgé de 20 ans, est en fin de contrat en juin 2024. Pour l’instant, les discussions quant à une prolongation de bail en Lombardie sont au point mort. Une situation qui n’a pas échappé à plusieurs clubs français bien décidés à sauter sur l’occasion pour récupérer le joueur dès cet hiver comme nous vous le révélions déjà en novembre dernier.

Buteur face au PSG à l’automne en Youth League, cet international tricolore U16 formé au FC Nantes a été repositionné en défenseur central axe gauche à Milan. Depuis son arrivée en Lombardie, le natif de Rennes enchaîne avec 47 matches au compteur avec la Primavera (2 buts) d’Ignazio Abate et 14 matches en Youth League. Élégant et très technique, Nsiala est un défenseur physique dur dans les duels, fort dans l’anticipation et doté d’une belle relance. Autant de qualités qui ont séduit le LOSC qui a pris quelques renseignements sur lui, de même que l’AJ Auxerre en cas de montée en Ligue 1 l’été prochain. Mais le RC Lens n’est pas loin non plus et a pris contact directement avec le club lombard ces dernières heures. Du côté du joueur, on ne souhaite pas se précipiter. Tiraillé entre la volonté d’avoir du temps de jeu à l’AC Milan et le fait de pouvoir obtenir des garanties de temps de jeu loin du club d’Olivier Giroud, Clinton Nsiala est en pleine réflexion. Nul doute que les prochaines heures seront décisives quant à son avenir… en France en Italie, où ailleurs.