Man United : le coup de gueule de Ralf Rangnick après le nul à Newcastle

Accroché par Newcastle United au terme d'une rencontre peu maitrisée, Manchester United a concédé le nul à St. James' Park (1-1). S'ils évitent la défaite après une ultime situation et un poteau concédé (88e), les Reds Devils restent à la 7e place de la Premier League derrière West Ham et Tottenham notamment. Les Red Devils ont été clairement en dessous du niveau demandé par leur manager, Ralf Rangnick, furieux après la rencontre, au micro de Sky Sports.

«Je n'ai pas du tout aimé la performance. Aujourd'hui, nous n'avons pas contrôlé le jeu, à part quelques moments seulement. Tout est question d'énergie, de physique et de qui gagne les seconds ballons. Dans tous ces domaines, nous n'étions pas à notre meilleur niveau. La seule bonne chose est que nous avons obtenu un point, mais la performance doit être meilleure. Lorsque nous étions en possession du ballon, nous avons fait trop d'erreurs et, même avec le but, cela ne facilite pas les choses (...) Notre plus gros problème était les erreurs que nous avons commises. Même lorsque nous avons égalisé, nous ne contrôlions pas vraiment le jeu et ne prenions pas les bonnes décisions», a-t-il lâché.