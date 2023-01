Juventus : Angel Di Maria évoque son avenir après la sanction infligée

La suite après cette publicité

La Juventus est au plus mal. Alors qu’elle revenait enfin au premier plan en Serie A, la Vieille Dame a pris vendredi un gros coup derrière la tête. Le Tribunal de la Fédération Italienne de Football (FIGC) a pénalisé le club italien de 15 points de pénalité en championnat, après avoir été accusé d’avoir surévalué les prix de vente dans certains transferts de joueurs. Mais malgré cela, Angel Di Maria (34 ans) ne compte pas revoir ses plans pour son avenir. Même s’il avoue une certaine déception.

«Je suis arrivé au pire moment pour la Juve, mais je suis heureux ici. C’est dur de se retrouver avec 22 points d’un seul coup (après le retrait de quinze points), mais on doit continuer avec la même mentalité. Rien n’est impossible, on doit continuer à travailler pour viser la quatrième place. Ce qui compte, c’est que ma famille soit heureuse et elle est heureuse ici. Le club est un des plus grands d’Italie et d’Europe», a-t-il exprimé au micro de DAZN. L’Argentin s’est engagé cet été avec le club piémontais pour une saison, jusqu’au 30 juin 2023.

