OM : la soirée très décevante d’Azzedine Ounahi

La fin d’année 2022 d’Azzedine Ounahi a été remarquable. Sa Coupe du Monde, où il a été demi-finaliste avec le Maroc, a été fabuleuse et il s’est même attiré les compliments de Luis Enrique. Excusez du peu. On s’attendait donc à ce qu’il vive un mercato hivernal globalement agité, avec de nombreux courtisans.

Ce fut le cas, mais le milieu de terrain d’Angers avait choisi l’Olympique de Marseille : « je veux remercier le président pour sa confiance. J’ai eu une discussion avec lui à la coupe du Monde, qui a duré plus de trente minutes. Il m’a parlé du club, il me voulait vraiment. J’avais des discussions très avancées en Italie et en Angleterre. J’ai choisi l’OM, c’est le grand club en France, un grand club en Europe. J’ai choisi l’OM parce que c’est un vrai club. Amine (Harit) aussi m’a parlé du club. Mon choix était naturel ».

Cette déclaration, il l’avait faite le jour de sa conférence de presse, au lendemain de ses premières minutes sous les couleurs de l’OM, à Nantes. Chez les Canaris, il avait montré toute l’étendue de son talent en marquant un but absolument sublime. Toutefois, Igor Tudor, son coach, avait demandé du temps, tout comme pour Vitinha. C’est la raison pour laquelle on ne l’avait pas encore vu titulaire.

Impliqué sur l’ouverture du score de Toulouse

Mais cette époque est révolue puisqu’à Toulouse, ce dimanche soir, le Marocain était bien titulaire (victoire de l’OM 3-2). On s’attendait à beaucoup de choses, notamment à l’intensité toulousaine. Cela n’a pas franchement servi Ounahi puisqu’il a semblé jouer dans un rythme qui ne ressemblait pas à celui des autres joueurs. Trop facile, trop de dilettantisme.

Sa relance, sur l’ouverture du score toulousaine en est d’ailleurs un symbole. Il essaye de remettre en une touche à Nuno Tavares, se manque et perd le ballon dans les 30 mètres de son équipe. Ensuite, il a peu à peu disparu des radars, n’effectuant que des passes en retrait ou latérales. Il lui faudra du temps, mais ce qu’il a montré ce dimanche soir avant d’être remplacé à la pause ne devrait pas trop chambouler Igor Tudor à l’heure de coucher un onze de départ sur papier.