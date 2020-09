PSG-OM : Di Maria a bien craché vers Alvaro

Les nombreux incidents qui ont émaillé le Classique entre le PSG et l'OM vont être étudiés mercredi par la commission de discipline. Et elle aura du travail, avec les cinq cartons rouges sortis par l'arbitre de la rencontre. Outre les expulsions de Neymar, Paredes, Kurzawa, Benedetto et Amavi et la durée de leurs suspensions, il faudra régler le cas Angel Di Maria, accusé par les joueurs marseillais d'avoir craché sur Alvaro Gonzalez en première période.

La chaîne Téléfoot a diffusé de nouvelles images ce mardi soir, où on aperçoit bien l'Argentin se tourner vers le défenseur espagnol et cracher en sa direction. Le crachat ne touche pas Alvaro, mais l'intention semble y être. Cela n'arrangera pas les affaires du Paris Saint-Germain, alors que Thomas Tuchel redoute plus que jamais les sanctions qui vont le priver de plusieurs joueurs majeurs. Pour son crachat, Di Maria pourrait écoper de 5 matches de suspension.