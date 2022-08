Ligue 1 : Rennes lance sa saison dans la douleur contre Ajaccio

Battu par Lorient d'entrée, avant d'avoir été accroché par Monaco, le Stade Rennais devait enfin lancer sa saison contre l'AC Ajaccio, ce dimanche, également à la recherche de sa première victoire de la saison. Pour l'occasion, Genesio décidait de faire confiance à son milieu à quatre : Santamaria, Tait, Bourigeaud, Terrier derrière le nouveau duo d'attaque Kalimuendo-Laborde. Mais le début de rencontre était plutôt timide et ce sont même les Corses qui s'offraient la première occasion du match avec une frappe d'El Idrissy, contrée par Badé. Rennes n'arrivait pas à se procurer d'occasion franche, mais pouvait compter sur ses individualités. Après un petit pont sur Mangani, Terrier déclenchait une frappe du droit dans la gauche du but de Leroy pour ouvrir le score (1-0, 18e).

La suite après cette publicité

Un début de match récompensé pour l'ex-Lyonnais, déjà auteur d'une belle frappe enroulée touchée par Leroy juste avant (13e). Mais les Bretons ne parvenaient pas à plier le match après cela et manquaient clairement d'occasions pour inquiéter les Corses. Et en fin de première période, Theate accrochait le maillot de Mayembo dans la surface... et provoquait un penalty. Une offrande que Mangani pensait avoir converti, mais M. Ben El Hadj avait fait signe de retirer le penalty, car il n'avait tout simplement pas sifflé. Finalement, la deuxième tentative était manquée après cette incompréhension totale, mais au grand bonheur du Stade Rennais (45e+5).

Un arbitrage qui a fait jaser

Malgré cet imbroglio juste avant la pause, Rennes pouvait se réjouir d'avoir conservé son avantage et devait absolument en profiter pour clouer la rencontre. Seulement, la deuxième période débutait sur un faux-rythme et Ajaccio pouvait donc en profiter. Mangani enroulait un centre vers le premier poteau pour El Idrissy, qui pouvait conclure d'une tête croisée sur la droite du but pour égaliser (1-1, 57e). Mais les hommes de Genesio ont bien réagi, puisque quelques instants plus tard, Theate pouvait reprendre un corner dévié pour marquer le deuxième but et redonner l'avantage aux siens (2-1, 62e).

Au terme d'une fin de match tendue côté Rennais en raison des décisions arbitrales, Ajaccio ne parvenait pas à en profiter. Hamouma ne pouvait que frapper de loin pour tenter de surprendre Alemdar (69e). Mais ce n'était pas assez et, dans la douleur, les Bretons ont emporté leur premier succès de la saison avant un déplacement périlleux à Lens. Toujours à la recherche de sa première victoire depuis son retour en Ligue 1, Ajaccio recevra Lille.