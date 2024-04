Le Borussia Dortmund prépare un immense ménage cet été

Les années passent et se ressemblent pour le Borussia Dortmund. À chaque début de saison, le club allemand semble avoir les reins solides pour disputer le titre au Bayern Munich puis revoit ses ambitions à la baisse après quelques journées de championnat. Malgré un effectif compétitif, le BvB abdique face à l’ogre bavarois avant même l’intersaison. L’an dernier, les troupes d’Edin Terzic ont bien failli rompre l’hégémonie bavaroise mais c’était oublier un peu vite la 34e et dernière journée de Bundesliga fatale.

Dortmund s’est encore pris les pieds dans le tapis et cette saison ressemble étrangement aux dernières. Cette fois c’est le Bayer qui a pris le rôle du Bayern, détruisant toute concurrence sur son passage. Il est vraiment temps pour le club de la Ruhr de tourner la page et de donner un nouvel élan à un effectif en fin de course, tant du point de vu de l’âge de certains joueurs que du vécu au sein de l’institution. C’est ce qu’explique Sky Sport Germany ce jeudi, affirmant que la plupart des cadres auront la porte grande ouverte.

La plupart des cadres et des gros salaires auront porte ouverte

C’est notamment le cas pour le plus illustre d’entre-eux. Arrivé à l’été 2012, Maroc Reus a tout connu mais il arrive en fin de contrat et ses relations avec Terzic ne sont pas bonnes. Son statut a également changé cette saison. Il devient de plus en plus un joueur de rotation. Lui aussi en fin de bail, Mats Hummels (35 ans) ne devrait pas prolongé même si quelques voix s’élèvent pour le faire rester une année de plus. Il s’est de nouveau frayé un chemin dans le onze de départ ces dernières semaines. Le défenseur a déjà affirmé qu’une décision serait actée après la saison.

Toujours au rayon des joueurs d’expérience, Emre Can ne sera pas retenu en cas d’offre. Même s’il a été promu capitaine cette année, le milieu de terrain souffle le chaud et le froid, comme ses relations avec Terzic d’ailleurs. Sébastien Haller est un cas encore plus particulier lui qui a dû batailler face à un cancer lors de son arrivée au club à l’été 2022. Cette fois c’est une blessure à la cheville qui le contraint à rester éloigné des terrains. Alors que Fulham et Besiktas sont venus aux renseignements pour lui cet hiver, l’attaquant pourrait bien partir. Son salaire pèse lourd sur les finances du BvB.

Malen attendu comme le transfert de l’été

Youssoufa Moukoko ne donne pas satisfaction non plus, lui qui avait prolongé in extremis l’an passé. Ses prestations ne sont pas bonnes mais sa cote toujours intéressante sur le marché pousse la direction de Dortmund à le vendre s’il est encore temps. Mais celui qui est véritablement attendu comme la grosse vente de l’été, c’est Donyell Malen. Le BvB espère 40 M€ et un transfert vers la Premier League afin de remplir les caisses. Enfin, il y a ceux dont le club n’attend plus grand-chose à commencer par Mateu Morey (fin de contrat en 2024).

L’Espagnol ne s’est jamais imposé au Borussia où il est arrivé à 19 ans seulement. Il y a également Marius Wolf dont les performances n’ont jamais vraiment donné satisfaction, lui qui est tout de même international allemand. Son contrat prend fin le 30 juin. Enfin, il y a les cas des joueurs prêtés et aucune issue positive ne se dessine. Malgré quelques séquences intéressantes, Jadon Sancho ne devrait pas être conservé, avant tout en raison de son salaire à Manchester United. Ian Maatsen est lui très apprécié mais les 35 M€ exigés par Chelsea freinent le dossier. La chance du BvB, c’est la volonté du latéral gauche de rester dans la Ruhr. Un nouveau prêt est encore possible.