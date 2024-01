Mercato : attaqué de toutes parts, le Stade Brestois s’accroche à ses cadres !

Sans aucun doute, Brest est là où on ne l’attendait pas. Après avoir longtemps bataillé pour sa survie dans l’élite française lors de l’exercice précédent, le club finistérien côtoie désormais les hautes sphères du championnat de France. Au sortir d’une première partie de saison époustouflante, le SB29 est reparti sur les mêmes bases à l’occasion de la reprise de la Ligue 1. En déplacement dans l’Hérault à l’occasion de la 18e journée, les joueurs d’Eric Roy ont récité leurs gammes face aux Montpelliérains, s’imposant par deux buts d’écarts grâce à des réalisations d’Hugo Magnetti et de Jérémy Le Douaron dans les ultimes minutes de la partie (2-0).

Un nouveau succès qui permet aux Bretons de s’installer sur le podium, à une unité de l’OGC Nice, dauphin du Paris Saint-Germain. Si son maintien semble déjà assuré, Brest confirme son statut de prétendant à l’Europe à mesure que les journées s’égrènent. Mais surtout, la formation bretonne séduit également par sa maîtrise collective à laquelle doit s’ajouter la qualité individuelle de ses joueurs. Logiquement, les récentes performances des Ty-Zefs ne laissent personne indifférent et de nombreux Brestois se retrouvent, tour à tour, courtisés aux quatre coins de l’Hexagone en ce début d’année.

Parmi les joueurs les plus convoités, on retrouve Pierre Lees-Melou. Épatant depuis le début de saison, le milieu de terrain de 30 ans s’est imposé comme le maître à jouer du SB29 et suscite tout naturellement l’intérêt du Stade Rennais. Engagé dans un bras de fer interminable avec Nemanja Matic, annoncé sur le départ, le SRFC a formulé une première proposition la semaine passée à hauteur de 10 millions d’euros pour s’attacher les services de l’ancien Niçois en lieu et place du Serbe. Malgré les efforts financiers déployés par les Rennais, le club finistérien s’est opposé fermement à un départ du natif de Langon d’autant que son contrat a été prolongé jusqu’en 2027 en novembre dernier. En marge de la victoire face au MHSC, Denis Le Saint a d’ailleurs fait le point sur la situation de son protégé.

«C’est quelqu’un qui va bien dans l’esprit et dans le groupe. Il est aussi l’artisan des bons résultats de l’équipe depuis le début de l’année. On aura l’occasion de lui en toucher quelques mots dans les jours qui viennent», a déclaré le président des Ty-Zefs au micro de Prime Video, suivi hier soir par son directeur sportif Grégory Lorenzi. En parallèle, Romain Del Castillo devrait lui aussi poursuivre l’aventure dans le Finistère. Joueur le plus décisif cette saison (5 buts, 5 passes décisives en 19 apparitions), le milieu offensif de 27 ans risque d’être approché par d’autres formations de Ligue 1 d’ici le 1er février. Mais nul doute que son départ occasionnerait une perte considérable pour la formation bretonne. En ce sens, il est peu probable d’envisager le natif de Lyon redorer le blason d’une autre écurie cet hiver. Il va de même pour Bradley Locko. Transféré définitivement en Bretagne cet été après un premier passage en prêt de six mois, le néo-international Espoirs (1 sélection) a su s’attirer les faveurs de son entraîneur. Devenu indiscutable à son poste, lui aussi est voué à jouer un rôle crucial jusqu’à la fin de la saison et il n’est pas question de le laisser filer.

Lilian Brassier, parti pour rester ?

Si les principaux tauliers du SB29 devraient être retenus, le cas de Lilian Brassier questionne. Auteur d’une grosse première partie de saison aux côtés de Brendan Chardonnet au sein de la charnière centrale brestoise, le défenseur de 24 ans a fait l’objet d’un intérêt de l’AS Monaco au début du mercato hivernal. Faute de garanties sportives et salariales malgré une offre de 8 millions d’euros transmise par les Monégasques, le principal intéressé se donne le temps pour réfléchir à la possibilité d’un départ bien que son nom ait également circulé de l’autre côté des Alpes, du côté de l’AC Milan comme nous l’avions annoncé en exclusivité. Néanmoins consciente de la difficulté du dossier, la direction du SB29 n’a pas l’intention d’aller au bras de fer avec son joueur. «Il lui reste un an et demi de contrat, on verra avec lui si l’opportunité se présente et si elle est cohérente. Oui, j’ouvre la porte à un départ de Lilian, mais ce serait un cadeau que de le garder jusqu’à la fin de saison», concédait également Denis Le Saint dans les colonnes de Ouest-France. En revanche, un départ d’Achraf Dari, peu utilisé par Eric Roy et ouvert à un nouveau challenge, scellerait définitivement son avenir.

«Il y a sûrement un défenseur sur le départ. On est en discussion avec Achraf Dari, qui est en manque de temps de jeu (4 apparitions dont 1 titularisation cette saison en Ligue 1). Et si c’est le cas, la porte pour Lilian Brassier sera fermée. Il y a des choses qui peuvent se passer, le président peut décider de certaines choses, on en discutera, mais on est très serein là-dessus. Et on va faire en sorte de garder nos meilleurs éléments. On prend du plaisir, les joueurs prennent du plaisir, les spectateurs aussi : ça nous motive à garder tout le monde», a précisé Grégory Lorenzi, des propos rapportés par Le Télégramme. Toutefois, il est conscient que tout peut arriver d’ici la fermeture du mercato hivernal en cas d’offre alléchante. «Ce que je maîtrise moins, c’est la partie financière, admet Lorenzi. Il n’y a que le président qui estimera si une offre n’est pas refusable. Moi, je n’ai pas le pouvoir de décision de l’actionnaire», a-t-il fini par conclure. En d’autres termes, le Stade Brestois compte coûte que coûte sur ses éléments forts pour poursuivre sur la même dynamique en championnat. Reste à savoir si la volonté suffira pour résister aux assauts extérieurs.