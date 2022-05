Karim Benzema est Pichichi pour la première fois de sa carrière

Ce vendredi soir, le Real Madrid, déjà champion d'Espagne, affrontait le Real Betis pour le compte de la 38e et dernière journée de Liga (0-0). Karim Benzema, déjà meilleur buteur du championnat (27), était au coup d'envoi, assuré de terminer, pour la première fois de sa carrière, Pichichi en Liga puisqu'il comptait 9 buts d'avance sur le deuxième meilleur buteur du championnat, Iago Aspas. Avec cette distinction, il vient mettre fin à une série de six saisons où le meilleur buteur d'Espagne évoluait au FC Barcelone.

KB9 aurait tout de même eu envie de marquer ce vendredi, pour améliorer ses statistiques, se préparer pour la finale de la Ligue des Champions, mais également parce qu'il aurait pu dépasser Raul au classement des meilleurs buteurs de l'histoire du Real Madrid. Il serait ainsi devenu le seul deuxième meilleur buteur derrière Cristiano Ronaldo. «Nous sommes champions, mais pour nous préparer à une finale de Ligue des champions, nous devons bien jouer, gagner et gagner en confiance. Nous devons rendre les gens qui viennent ici heureux, c'est la chose la plus importante. ,» avait indiqué le Français à AS.